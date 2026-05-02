Toàn cảnh quốc tế trưa 2/5: Iran gửi tín hiệu đàm phán mới
VOV.VN - Theo một nguồn tin ngoại giao Iran chia sẻ với Al Jazeera rằng Tehran ngày 30/4 gửi một đề xuất mới tới các bên trung gian Pakistan nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung đề xuất này, song diễn biến cho thấy các kênh đối thoại vẫn đang được duy trì.
Iran đã đưa ra phản hồi về các sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch dự thảo nhằm chấm dứt xung đột, một nguồn tin khu vực xác nhận với Axios. Động thái này cho thấy kênh ngoại giao chưa hoàn toàn đóng băng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì phong tỏa hải quân và cân nhắc các hành động quân sự mới nhằm vào Tehran. Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin phản hồi đã được chuyển tới Mỹ hôm 30/4 thông qua bên trung gian là Pakistan.