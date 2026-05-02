Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

Thứ Bảy, 11:21, 02/05/2026
VOV.VN - Trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5/2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định.

Tại cuộc họp báo ngày 1/5, Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - Phó Thông cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động gia tăng, xung đột và đối đầu ngày càng nhiều, hệ thống đa phương và pháp quyền quốc tế chịu tác động nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế cần hành động để khôi phục vai trò của Liên Hợp Quốc, tránh để thế giới quay trở lại “luật rừng” mạnh được yếu thua.

Ông Phó Thông, Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp. Ảnh chụp màn hình video của Tân Hoa Xã

Ông cho biết, trong tháng 5, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức cuộc tranh luận công khai cấp cao với chủ đề “Bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm”. Cuộc họp nhằm thúc đẩy các nước nhìn lại sứ mệnh ban đầu của Hiến chương, bảo vệ thành quả của Chiến tranh thế giới thứ hai và củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế.

Về Trung Đông, Hội đồng Bảo an sẽ xem xét định kỳ các vấn đề liên quan đến Palestine - Israel, Lebanon và Syria. Trung Quốc cho rằng cần thúc đẩy các bên kiềm chế, sớm ngừng bắn, chấm dứt chiến sự và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao. Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề Palestine là cốt lõi của vấn đề Trung Đông, trong khi tình hình tại Dải Gaza và Bờ Tây tiếp tục đáng lo ngại, còn nền tảng của “giải pháp hai nhà nước” đang đối mặt nguy cơ bị làm rỗng.

Đối với Lebanon, Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Với Syria, Bắc Kinh cho rằng cần ủng hộ nước này duy trì ổn định, thúc đẩy chuyển tiếp chính trị, cải thiện dân sinh và loại bỏ mối đe dọa khủng bố.

Liên quan đến châu Phi, ông Phó Thông cho biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy Hội đồng Bảo an tiếp tục quan tâm đến khu vực này, ủng hộ giải quyết các vấn đề châu Phi theo phương thức của châu Phi, thông qua đối thoại và tham vấn. Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo và đầu tư phát triển, giúp các nước châu Phi nâng cao năng lực phát triển tự chủ và xóa bỏ căn nguyên xung đột.

Trả lời câu hỏi về eo biển Hormuz, ông Phó Thông cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo đảm duy trì lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy Mỹ và Iran khôi phục đàm phán trên tinh thần thiện chí, tạo nền tảng cho việc mở cửa trở lại eo biển này.

Về việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo, ông nhấn mạnh Liên Hợp Quốc đang ở một thời điểm quan trọng và cộng đồng quốc tế cần một Tổng thư ký mạnh mẽ, thực sự cam kết với chủ nghĩa đa phương và nâng cao vai trò của Liên Hợp Quốc.

Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch NPT

VOV.VN - Ngày 23/4, tại New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ bắt giữ tàu của nước này

VOV.VN - Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 22/4 đã gửi thư tới tổ chức này và Hội đồng Bảo an, kêu gọi đưa ra phản ứng “kiên quyết và dứt khoát” đối với việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran vào cuối tuần qua. 

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đàm phán

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 13/4 kêu gọi Mỹ và Iran quay lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho xung đột tại Trung Đông.

Liên Hợp Quốc cảnh báo giá thực phẩm tăng vọt, Anh họp khẩn

VOV.VN - Ngày 3/4, trong một báo cáo mới nhất, Liên Hợp Quốc cho biết giá thực phẩm thế giới đã tăng mạnh trong tháng 3/2026. Nguyên nhân chính được xác định là do cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông đã đẩy chi phí năng lượng và vận tải toàn cầu lên cao.

