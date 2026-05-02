Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

Tại cuộc họp báo ngày 1/5, Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - Phó Thông cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động gia tăng, xung đột và đối đầu ngày càng nhiều, hệ thống đa phương và pháp quyền quốc tế chịu tác động nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế cần hành động để khôi phục vai trò của Liên Hợp Quốc, tránh để thế giới quay trở lại “luật rừng” mạnh được yếu thua.

Ông Phó Thông, Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp. Ảnh chụp màn hình video của Tân Hoa Xã

Ông cho biết, trong tháng 5, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức cuộc tranh luận công khai cấp cao với chủ đề “Bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm”. Cuộc họp nhằm thúc đẩy các nước nhìn lại sứ mệnh ban đầu của Hiến chương, bảo vệ thành quả của Chiến tranh thế giới thứ hai và củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế.

Về Trung Đông, Hội đồng Bảo an sẽ xem xét định kỳ các vấn đề liên quan đến Palestine - Israel, Lebanon và Syria. Trung Quốc cho rằng cần thúc đẩy các bên kiềm chế, sớm ngừng bắn, chấm dứt chiến sự và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao. Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề Palestine là cốt lõi của vấn đề Trung Đông, trong khi tình hình tại Dải Gaza và Bờ Tây tiếp tục đáng lo ngại, còn nền tảng của “giải pháp hai nhà nước” đang đối mặt nguy cơ bị làm rỗng.

Đối với Lebanon, Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Với Syria, Bắc Kinh cho rằng cần ủng hộ nước này duy trì ổn định, thúc đẩy chuyển tiếp chính trị, cải thiện dân sinh và loại bỏ mối đe dọa khủng bố.

Liên quan đến châu Phi, ông Phó Thông cho biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy Hội đồng Bảo an tiếp tục quan tâm đến khu vực này, ủng hộ giải quyết các vấn đề châu Phi theo phương thức của châu Phi, thông qua đối thoại và tham vấn. Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo và đầu tư phát triển, giúp các nước châu Phi nâng cao năng lực phát triển tự chủ và xóa bỏ căn nguyên xung đột.

Trả lời câu hỏi về eo biển Hormuz, ông Phó Thông cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo đảm duy trì lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy Mỹ và Iran khôi phục đàm phán trên tinh thần thiện chí, tạo nền tảng cho việc mở cửa trở lại eo biển này.

Về việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo, ông nhấn mạnh Liên Hợp Quốc đang ở một thời điểm quan trọng và cộng đồng quốc tế cần một Tổng thư ký mạnh mẽ, thực sự cam kết với chủ nghĩa đa phương và nâng cao vai trò của Liên Hợp Quốc.