Hành khách Mỹ rời "ổ dịch" Hantavirus đã về nước để cách ly

Trong nhóm hành khách này, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) xác nhận có 1 người đã nhiễm Hantavirus, trong khi 1 người khác có các dấu hiệu bệnh. Cả hai đã được đưa về nước trong khoang cách ly sinh học chuyên dụng trên máy bay để đảm bảo an toàn.

Hành khách dương tính sẽ được đưa tới khu cách ly sinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska ở Omaha, trong khi các hành khách còn lại được chuyển tới Đơn vị Kiểm dịch Quốc gia để kiểm tra và theo dõi. Các nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã bắt đầu giám sát nhóm hành khách này ngay từ khi họ rời tàu MV Hondius ở cảng Tenerife (Tây Ban Nha).

Hành khách được sơ tán từ tàu MV Hondius. Ảnh: AP

Trung tâm Y tế Nebraska cho biết khu cách ly tại Omaha là cơ sở duy nhất tại Mỹ do chính phủ liên bang tài trợ, chuyên tiếp nhận và theo dõi các trường hợp nghi phơi nhiễm với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khu điều trị có 20 phòng áp suất âm nhằm ngăn virus phát tán, từng được sử dụng trong đợt dịch Ebola năm 2014 và để điều trị một số bệnh nhân Covid-19 từ tàu Diamond Princess năm 2020. Các bác sĩ mô tả những căn phòng này có tiêu chuẩn tương tự phòng khách sạn, với phòng tắm riêng, thiết bị tập luyện, dịch vụ giao đồ ăn và kết nối Wi-Fi phục vụ bệnh nhân lưu trú dài ngày.

Một quan chức CDC trước đó nhấn mạnh rằng đây không được xem là biện pháp cách ly bắt buộc đối với các hành khách trên tàu, mà chỉ là giai đoạn theo dõi y tế ngắn hạn. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Jay Bhattacharya, hôm 10/5 cho biết, các hành khách có thể được phép trở về nhà nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn sau khi được đánh giá y tế.

Theo CDC, các hành khách sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe hằng ngày trong vòng 42 ngày - tương đương thời gian ủ bệnh tối đa của Hantavirus. Những người chưa có kết quả dương tính sẽ không phải cách ly bắt buộc nhưng được khuyến nghị hạn chế tiếp xúc đông người và điều chỉnh các hoạt động sinh hoạt nếu thuộc nhóm nguy cơ cao.

WHO cho biết đợt bùng phát Hantavirus này được báo cáo hôm 2/5 và hiện vẫn được đánh giá là có nguy cơ thấp đối với cộng đồng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định rằng đợt bùng phát hiện nay “không phải một đại dịch Covid-19 khác”.

Hantavirus thường lây qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm, song chủng Andes trong một số trường hợp hiếm hoi có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần và kéo dài. Các triệu chứng của bệnh có thể bao gồm sốt, đau cơ, ớn lạnh, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, ho, khó thở và đau tức ngực.

Ngoài nhóm được đưa tới Nebraska, giới chức Mỹ cho biết bảy hành khách khác từng rời tàu trước đó hiện đang được theo dõi tại các bang Arizona, California, Georgia, Texas và Virginia. Bang New Jersey cũng giám sát hai người tiếp xúc gần với ca nhiễm, trong khi Utah xác nhận có ít nhất một hành khách trở về bang này.

Tính đến ngày 11/5, 3 hành khách, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức, đã tử vong sau khi nhiễm Hantavirus. Một hành khách người Pháp sau khi rời tàu đã được xác nhận dương tính và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.