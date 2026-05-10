Tàu MV Hondius cập cảng Tây Ban Nha, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân

Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm Hantavirus chủng Andes, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt.

WHO cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan cũng như một số công dân nước khác.

Tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi con tàu cập cảng, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã trực tiếp tới hòn đảo này cùng Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia và Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska để phối hợp kế hoạch tiếp nhận và sơ tán hành khách. Trong thông điệp gửi tới người dân Tenerife, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Đây không phải là COVID và WHO đã nhiều lần khẳng định điều đó. Khi nói như vậy, chúng tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình hình hiện nay. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ở mức thấp. Thứ nhất là do đặc điểm của chính loại bệnh này. Thứ hai là vì Chính phủ Tây Ban Nha đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra".

Hantavirus là loại virus có thể gây bệnh nghiêm trọng, thường lây lan qua tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm nhiễm bệnh. Dù virus này không dễ lây giữa người với người, chủng Andes được phát hiện trên tàu được đánh giá có khả năng lây truyền hạn chế trong một số trường hợp hiếm gặp. Các triệu chứng có thể xuất hiện từ 1 đến 8 tuần sau phơi nhiễm.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết toàn bộ quá trình đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện trong “điều kiện an toàn tối đa”. MV Hondius không cập cảng trực tiếp mà neo đậu ngoài khơi, hành khách được chuyển vào bờ bằng thuyền nhỏ. Những người xuống tàu chỉ được mang theo vật dụng thiết yếu và sẽ phải cách ly y tế. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết: “Ngay khi tàu đến nơi, toàn bộ hệ thống sẽ được kích hoạt để bảo đảm quá trình đưa hành khách và thủy thủ đoàn xuống tàu, cũng như hồi hương họ về nước, diễn ra nhanh nhất có thể và trong điều kiện an toàn tối đa. Việc đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện theo từng nhóm quốc tịch. Như Bộ trưởng Y tế đã đề cập, chỉ khi máy bay của một quốc gia cụ thể đã có mặt trên đường băng và sẵn sàng cất cánh, công dân của quốc gia đó mới được phép rời tàu và được đưa vào cảng bằng thuyền nhỏ".

Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU), chuẩn bị sẵn máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán.

Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận. Theo giới chức Hà Lan, hơn 20 người thuộc ít nhất 12 quốc gia đã xuống tàu hôm 24/4 mà chưa được theo dõi y tế do thời điểm đó chưa xác định có ổ dịch. Tuy nhiên, cả WHO và các cơ quan y tế châu Âu đều nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy nguy cơ bùng phát đại dịch mới, đồng thời kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn y tế chính thức.