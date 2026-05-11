Thêm một du khách trên tàu MV Hondius dương tính với Hantavirus

Thứ Hai, 15:23, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist ngày 11/5 cho biết một phụ nữ Pháp được sơ tán khỏi tàu MV Hondius đã có kết quả dương tính với Hantavirus. Người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện, song tình trạng sức khỏe đã chuyển biến xấu trong đêm.

Người phụ nữ này nằm trong nhóm 5 hành khách Pháp được hồi hương về Paris hôm 10/5 từ tàu MV Hondius. Theo bà Rist, người phụ nữ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngay trên chuyến bay về nước. Trước đó, có 3 người được xác nhận đã tử vong do nhiễm Hantavirus trên chuyến tàu này. 

Ngày 10/5, sau khi con tàu cập cảng tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha, các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa về nước. Tại đảo Tenerife, lực lượng y tế được trang bị bảo hộ chuyên dụng đã trực tiếp hộ tống hành khách rời tàu. Chiến dịch sơ tán dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 11/5 (theo giờ địa phương).

Tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cần theo dõi y tế nghiêm ngặt đối với những người từng tiếp xúc gần với các hành khách trên tàu, trong bối cảnh nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp cách ly phòng ngừa.

Trong khi đó, giới chức Mỹ tối 10/5 xác nhận một công dân Mỹ nằm trong nhóm 17 người được đưa tới bang Nebraska đã có kết quả dương tính với virus hantavirus, dù hiện chưa xuất hiện triệu chứng bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách trên tàu phải cách ly trong 42 ngày kể từ ngày 10/5 vì thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài tới 6 tuần. 

Trước đó, ngày 5/5, tàu MV Hondius đã bắt đầu hành trình ra biển, chở theo gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn từ 23 quốc gia. Dự kiến vào tối 11/5, con tàu sẽ rời quần đảo Canary để trở về Hà Lan cùng khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu.

WHO trấn an nguy cơ hantavirus thấp, đẩy mạnh truy vết trên nhiều quốc gia

VOV.VN - Đợt bùng phát virus hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi, truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Theo AP
Tag: hantavirus tàu MV Hondius virus chết người dịch bệnh do chuột
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kịch bản sơ tán hành khách khỏi "ổ dịch" Hantavirus được triển khai như nào?

VOV.VN - Các hành khách ngày 8/5 bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius đang neo đậu ngoài khơi đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Con tàu này đã ghi nhận một đợt bùng phát virus Hantavirus ngay khi vừa cập cảng ở khu vực này, buộc chính quyền địa phương phải triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn.

VOV.VN - Các hành khách ngày 8/5 bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius đang neo đậu ngoài khơi đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Con tàu này đã ghi nhận một đợt bùng phát virus Hantavirus ngay khi vừa cập cảng ở khu vực này, buộc chính quyền địa phương phải triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn.

Thái Lan và Malaysia tăng cường giám sát trước cảnh báo về dịch hantavirus

VOV.VN - Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius.

VOV.VN - Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius.

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/5: Châu Âu sơ tán công dân khỏi tàu bùng phát hantavirus

VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để sơ tán công dân mắc kẹt trên tàu du lịch đang hướng tới đảo Tenerife sau khi con tàu này ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến nhiều người thương vong.

VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để sơ tán công dân mắc kẹt trên tàu du lịch đang hướng tới đảo Tenerife sau khi con tàu này ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến nhiều người thương vong.

