Thêm một du khách trên tàu MV Hondius dương tính với Hantavirus

Người phụ nữ này nằm trong nhóm 5 hành khách Pháp được hồi hương về Paris hôm 10/5 từ tàu MV Hondius. Theo bà Rist, người phụ nữ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngay trên chuyến bay về nước. Trước đó, có 3 người được xác nhận đã tử vong do nhiễm Hantavirus trên chuyến tàu này.

Ngày 10/5, sau khi con tàu cập cảng tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha, các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa về nước. Tại đảo Tenerife, lực lượng y tế được trang bị bảo hộ chuyên dụng đã trực tiếp hộ tống hành khách rời tàu. Chiến dịch sơ tán dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 11/5 (theo giờ địa phương).

Tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cần theo dõi y tế nghiêm ngặt đối với những người từng tiếp xúc gần với các hành khách trên tàu, trong bối cảnh nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp cách ly phòng ngừa.

Trong khi đó, giới chức Mỹ tối 10/5 xác nhận một công dân Mỹ nằm trong nhóm 17 người được đưa tới bang Nebraska đã có kết quả dương tính với virus hantavirus, dù hiện chưa xuất hiện triệu chứng bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách trên tàu phải cách ly trong 42 ngày kể từ ngày 10/5 vì thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài tới 6 tuần.

Trước đó, ngày 5/5, tàu MV Hondius đã bắt đầu hành trình ra biển, chở theo gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn từ 23 quốc gia. Dự kiến vào tối 11/5, con tàu sẽ rời quần đảo Canary để trở về Hà Lan cùng khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu.