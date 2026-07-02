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Hé lộ nội dung hội đàm thượng đỉnh Nhật - Ấn

Thứ Năm, 06:23, 02/07/2026
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VOV.VN - Các nguồn tin nội bộ của Nhật Bản tiết lộ, tại cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sannae, đang ở thăm Ấn Độ, sẽ đưa ra nhiều đề xuất cụ thể cho hợp tác song phương trong thời gian tới. 

Chuyến thăm Ấn Độ lần này của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sannae được tiến hành theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà - Thủ tướng Narendra Modi, trong bối cảnh cả hai nước đang cùng thúc đẩy tìm kiếm lợi ích chiến lược từ hợp tác đa lĩnh vực song phương. Tâm điểm của hoạt động ngoại giao này là hội đàm thượng đỉnh Nhật - Ấn, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (2/7) tại New Dheli.

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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sannae. (Ảnh: Reuters)

Thông tin với báo chí về nội dung chính của hội đàm trước khi lên đường sang Ấn Độ, bà Takaichi cho biết: “Thông qua chuyến thăm, tôi mong muốn làm sâu sắc thêm quan hệ chiến lược với Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế, thắt chặt hợp tác doanh nghiệp về đầu tư, đổi mới – sáng tạo. Đây là 3 vấn đề chính yếu mà tôi sẽ đề xuất với Thủ tướng Modi. Lần này sẽ có hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản đi cùng và một diễn đàn doanh nghiệp Nhật - Ấn cũng sẽ được tổ chức, hướng tới thúc đẩy hợp tác công tư. Ngoài ra, hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ Nhật Bản - Mỹ - Australia - Ấn Độ cũng sẽ là chủ đề thảo luận quan trọng. Tôi cũng sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ cá nhân tin cậy với Thủ tướng Modi”

Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ của Nhật Bản cho hay, tại cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ấn Độ, dự kiến, Thủ tướng Takaichi sẽ đề xuất một số dự án mới, cụ thể hơn nhằm tận dụng thế mạnh của cả 2 bên, trong đó có dự án sản xuất khí sinh học (Biogas), hướng tới phổ cập các loại ô tô sử dụng loại nhiên liệu thân thiện với môi trường này tại Ấn Độ.

Theo đề xuất này, Nhật Bản sẽ hợp tác xây dựng 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học tại Ấn Độ, hỗ trợ nghiên cứu – phát triển nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm có liên quan và phối hợp tạo dựng một thị trường ô tô chạy bằng khí sinh học với quy mô ban đầu khoảng 2.500.000 đầu xe tại Ấn Độ. Dự án này đang nhận được sự đồng thuận từ phía Thủ tướng Modi và được kỳ vọng sẽ góp phần đưa ra đáp án cho bài toán khó về năng lượng và môi trường mà cả Nhật Bản và Ấn Độ đang nỗ lực giải quyết.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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