Mưa lũ nghiêm trọng tại Đông Bắc Ấn Độ, chính phủ khẩn cấp hỗ trợ các bang

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), trong 5 ngày tới, khu vực Đông Bắc cùng vùng Tây Bengal và Sikkim thuộc dãy Himalaya sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn đến rất lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tại bang Arunachal Pradesh, mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng ít nhất 12 huyện. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã bị lũ quét cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng, trong khi 8 tuyến đường tại huyện East Siang bị chia cắt, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập. Không quân Ấn Độ đã phải điều trực thăng tham gia công tác cứu hộ người dân tại đây. Chính quyền bang đã mở các trại cứu trợ, trung tâm điều hành khẩn cấp, triển khai lực lượng khắc phục hậu quả và cho học sinh nghỉ học sau khi cơ quan khí tượng ban hành cảnh báo đỏ.

Một cây cầu ở bang Assam, Ấn Độ bị hư hại do mưa lũ, sạt lở đất. Ảnh: ANI

Tại bang Assam, gần 45.000 người tại 6 huyện đang chịu ảnh hưởng của lũ, trong đó huyện Dhemaji chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Assam, lũ lụt đã làm ngập 257 ngôi làng, gây thiệt hại hơn 4.200 ha cây trồng và ảnh hưởng đến hơn 76.000 gia súc, gia cầm.

Nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng tại Assam bị hư hỏng nặng, trong khi mực nước sông Disang đã vượt ngưỡng nguy hiểm. Chính quyền bang đã thiết lập 12 trại cứu trợ, hỗ trợ hơn 650 người phải sơ tán, đồng thời phân phát hàng trăm tấn lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah đã điện đàm với Thủ hiến bang Arunachal Pradesh Pema Khandu và Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma để rà soát tình hình, đồng thời cam kết Chính phủ Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa cho công tác cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Không chỉ Đông Bắc, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác của Ấn Độ. Tại bang Himachal Pradesh, lũ quét buộc nhà chức trách phải đóng cửa tuyến cao tốc Manali–Leh, cô lập khoảng 10 ngôi làng ở huyện Lahaul và Spiti.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục mạnh lên trên nhiều khu vực của Ấn Độ, khiến nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở vẫn ở mức cao trong những ngày tới. Cơ quan này khuyến cáo người dân theo dõi sát các cảnh báo thời tiết và hạn chế di chuyển đến những vùng dễ xảy ra lũ quét, sạt lở.