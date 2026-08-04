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Hệ thống tư pháp Ấn Độ còn 56 triệu vụ án tồn đọng

Thứ Ba, 09:36, 04/08/2026
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VOV.VN - Mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã đầu tư hơn 98 tỷ rupee, tương đương 1,1 tỷ USD từ năm 2011 để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh số hóa hệ thống tư pháp, song tình trạng “án tồn đọng” vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Hiện toàn hệ thống tòa án của nước này còn hơn 56 triệu vụ án chưa được giải quyết, trong đó hơn 1,17 triệu vụ đã chờ xét xử trên 20 năm.

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Các luật sư tại Tòa án Tối cao Ấn Độ. Ảnh: ANI

Theo văn bản trả lời Quốc hội của Bộ trưởng Luật và Tư pháp Ấn Độ Arjun Ram Meghwal, Tòa án Tối cao hiện còn hơn 96.000 vụ án đang chờ xét xử. Trong số này có 10.094 vụ đã tồn đọng trên 10 năm, 558 vụ kéo dài hơn 20 năm và 26 vụ vẫn chưa được giải quyết sau hơn 30 năm.

Tại 25 Tòa án Cấp cao trên cả nước, tình trạng án tồn đọng cũng rất nghiêm trọng, với 80.660 vụ án đã kéo dài trên 30 năm.

Theo số liệu của Hệ thống Dữ liệu Tư pháp Quốc gia (National Judicial Data Grid - NJDG), tính đến giữa tháng 7 năm nay, toàn bộ hệ thống tư pháp Ấn Độ, bao gồm Tòa án Tối cao, các Tòa án Cấp cao và tòa án cấp dưới, đang có hơn 56,4 triệu vụ án chưa được giải quyết. Trong đó, hơn 1,17 triệu vụ đã tồn đọng trên 20 năm. Bang Uttar Pradesh là địa phương có số lượng án kéo dài trên 20 năm lớn nhất cả nước, với hơn 161.000 vụ án tại Tòa án Cấp cao Allahabad.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Luật và Tư pháp Ấn Độ cho biết việc xét xử và giải quyết án thuộc thẩm quyền độc lập của ngành tư pháp. Theo ông, tình trạng chậm xử lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tính chất phức tạp của vụ việc, quá trình thu thập chứng cứ, sự phối hợp của luật sư, cơ quan điều tra, nhân chứng và các bên liên quan. Ngoài ra, tình trạng thiếu thẩm phán và quy trình bổ nhiệm kéo dài cũng làm gia tăng áp lực đối với hệ thống tòa án.

Mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chương trình hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng và số hóa hoạt động tư pháp trong suốt 15 năm qua, khối lượng án tồn đọng khổng lồ cho thấy đây vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống tư pháp nước này.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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