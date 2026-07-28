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Ấn Độ phụ thuộc gần 90% vào dầu thô nhập khẩu

Thứ Ba, 06:48, 28/07/2026
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VOV.VN - Hôm qua (27/7), chính phủ Ấn Độ cho biết tỷ lệ phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 88,7% trong năm tài khóa 2025 - 2026, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng khi sản lượng khai thác trong nước tiếp tục suy giảm.

Trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 27/7, lãnh đạo Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ cho biết tỷ lệ phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu của nước này đã tăng liên tục trong 5 năm qua, từ 85,5% trong năm tài khóa 2021-2022 lên 88,7% trong năm 2025-2026. Trong cùng giai đoạn, sản lượng dầu thô khai thác và sản xuất trong nước cũng giảm từ 29,7 triệu tấn xuống còn 28 triệu tấn.

Theo Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, nguyên nhân chính là sự suy giảm tự nhiên của các mỏ dầu đã được khai thác trong thời gian dài. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác còn gặp nhiều thách thức kỹ thuật như lượng nước trong giếng tăng, cát xâm nhập, áp suất mỏ giảm và điều kiện địa chất ngày càng phức tạp, làm giảm hiệu quả khoan cũng như sửa chữa giếng khoan.

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Ảnh minh họa. Nguồn: The Indian Express

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp nhà nước vẫn duy trì được sản lượng tương đối ổn định. Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên (ONGC) giữ mức khai thác bình quân khoảng 19,6 triệu tấn/năm, trong khi Công ty Dầu khí Ấn Độ (OIL) tăng sản lượng từ 2,94 triệu tấn lên 3,44 triệu tấn trong giai đoạn trên. Chính phủ Ấn Độ cho biết tốc độ suy giảm sản lượng tại các mỏ dầu lâu năm được duy trì ở khoảng 2%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 6%.

Để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng, chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chính sách thúc đẩy thăm dò, khai thác dầu khí trong nước. Tuy nhiên, do việc phát triển các mỏ dầu mới cần nhiều thời gian, trong khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn tăng nhanh, Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc ở mức cao vào nguồn dầu thô nhập khẩu trong những năm tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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