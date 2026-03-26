Hezbollah kêu gọi các lực lượng tại Lebanon chống lại sự chiếm đóng

Thứ Năm, 07:52, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo lực lượng Hezbollah, ông Naim Qassem, hôm qua (25/3) cảnh báo, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã tiếp diễn không ngừng trong 15 tháng, rất lâu trước khi leo thang căng thẳng gần đây nhất, là một phần của tầm nhìn nhằm tạo ra một “Đại Israel”.

Lãnh đạo lực lượng Hezbollah cho rằng, Lebanon đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc là đầu hàng Israel và chấp nhận sự chiếm đóng kéo dài, từ bỏ đất đai, chủ quyền và các thế hệ tương lai, hoặc là kháng cự để ngăn chặn Israel đạt được mục tiêu của mình.

Ông Naim Qassem nhận định, sự kháng cự là niềm hy vọng và con đường dẫn đến giải phóng, nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của tất cả các lực lượng chính trị, xã hội và quân sự tại Lebanon, đồng thời kêu gọi chính phủ Lebanon đảo ngược các biện pháp hình sự hóa phong trào kháng chiến và những người ủng hộ.

Ông Naim Qassem khẳng định cuộc xung đột đang diễn ra, không phải là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà là một cuộc chiến do Israel và Mỹ tiến hành chống lại Lebanon, khi Israel theo đuổi một kế hoạch nhằm thiết lập “Đại Israel”, trải dài từ sông Euphrates đến sông Nile, bao gồm cả Lebanon.

Israel, quốc gia từng chiếm đóng miền Nam Lebanon cho đến năm 2000, đã tăng cường các cuộc tấn công tại đây, ngay cả sau khi đạt được lệnh ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024. Quân đội Israel mới đây tuyên bố sẽ kiểm soát khu vực miền Nam đến sông Litani, cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 30 km.

Giao tranh hiện đang diễn ra tại miền Nam Lebanon, khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ và tiến hành hàng loạt các cuộc không kích tại đây, phá hủy các cơ sở hạ tầng và các cây cầu bắc qua sông Litani. Trong khi Hezbollah thực hiện chiến thuật du kích để tấn công binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Hezbollah Naim Qassem Lebanon Israel xung đột Trung Đông miền Nam Lebanon sông Litani kháng chiến quân đội Israel chiến tranh Lebanon Israel
Tin liên quan

Giao tranh Israel - Hezbollah: Lebanon trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng
Giao tranh Israel - Hezbollah: Lebanon trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng

VOV.VN - Tình hình tại Lebanon đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng khi tần suất các cuộc không kích giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Chỉ riêng trong đêm 24/3 đã có ít nhất 7 cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Beirut.

Giao tranh Israel - Hezbollah: Lebanon trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng

Giao tranh Israel - Hezbollah: Lebanon trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng

VOV.VN - Tình hình tại Lebanon đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng khi tần suất các cuộc không kích giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Chỉ riêng trong đêm 24/3 đã có ít nhất 7 cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Beirut.

Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon
Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah ngày 19/3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Lebanon.

Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah ngày 19/3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Lebanon.

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng
Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.

