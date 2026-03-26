Hezbollah kêu gọi các lực lượng tại Lebanon chống lại sự chiếm đóng

Lãnh đạo lực lượng Hezbollah cho rằng, Lebanon đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc là đầu hàng Israel và chấp nhận sự chiếm đóng kéo dài, từ bỏ đất đai, chủ quyền và các thế hệ tương lai, hoặc là kháng cự để ngăn chặn Israel đạt được mục tiêu của mình.

Ông Naim Qassem nhận định, sự kháng cự là niềm hy vọng và con đường dẫn đến giải phóng, nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của tất cả các lực lượng chính trị, xã hội và quân sự tại Lebanon, đồng thời kêu gọi chính phủ Lebanon đảo ngược các biện pháp hình sự hóa phong trào kháng chiến và những người ủng hộ.

Ông Naim Qassem khẳng định cuộc xung đột đang diễn ra, không phải là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà là một cuộc chiến do Israel và Mỹ tiến hành chống lại Lebanon, khi Israel theo đuổi một kế hoạch nhằm thiết lập “Đại Israel”, trải dài từ sông Euphrates đến sông Nile, bao gồm cả Lebanon.

Israel, quốc gia từng chiếm đóng miền Nam Lebanon cho đến năm 2000, đã tăng cường các cuộc tấn công tại đây, ngay cả sau khi đạt được lệnh ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024. Quân đội Israel mới đây tuyên bố sẽ kiểm soát khu vực miền Nam đến sông Litani, cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 30 km.

Giao tranh hiện đang diễn ra tại miền Nam Lebanon, khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ và tiến hành hàng loạt các cuộc không kích tại đây, phá hủy các cơ sở hạ tầng và các cây cầu bắc qua sông Litani. Trong khi Hezbollah thực hiện chiến thuật du kích để tấn công binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon.