Giao tranh Israel - Hezbollah: Lebanon trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng

Diễn biến mới này kéo theo làn sóng sơ tán quy mô lớn và khiến nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng. Sau loạt tấn công đêm 24/3, khu vực Hazmieh - gần dinh Tổng thống và các cơ quan ngoại giao của Lebanon - đã ghi nhận thiệt hại do cuộc tấn công, cho thấy phạm vi xung đột đang lan rộng sang những khu vực nhạy cảm.

Tại miền Nam Lebanon, nhiều cây cầu và tuyến giao thông quan trọng qua sông Litani đã bị phá hủy, làm hạn chế đáng kể khả năng di chuyển của dân thường, đồng thời cản trở hoạt động tiếp cận của các tổ chức cứu trợ nhân đạo tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khói bốc lên ở thủ đô Beirut, Lebanon, sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Các cuộc không kích không chỉ gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, mà còn buộc hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa trong thời gian ngắn.

Tại một tiệm cắt tóc ở khu vực này, chủ tiệm kể lại rằng họ đã nghe thấy bốn tiếng nổ lớn liên tiếp, buộc mọi người phải bỏ chạy, trước khi một tiếng nổ thứ năm vang lên. May mắn thay, mọi người đã thoát nạn an toàn, và thiệt hại chỉ là về vật chất.

Một người dân khác chia sẻ nỗi đau khi mất hết đồ đạc và quần áo trong vụ việc. “Quần áo không còn, đồ đạc không còn, mọi thứ đều đã mất. Những thứ đó vẫn có thể thay thế, không phải là quan trọng nhất. Nhưng còn ngôi nhà… Nó đã bị phá hủy hoàn toàn, thực sự không thể ở được nữa", người này nói.

Tại Keserwan, sự việc khiến nhiều người bất ngờ. Một mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một ngôi nhà dân. Ban đầu, mọi người tưởng rằng một gia đình đã bị nhắm mục tiêu, nhưng thực tế, ngôi nhà không có ai ở ngoài chủ sở hữu.

Mức độ căng thẳng tại Lebanon gia tăng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz vào ngày 24/3 tuyên bố nước này có kế hoạch kiểm soát khu vực phía Nam Lebanon tới sông Litani nhằm thiết lập “vùng đệm an ninh”, tương đương gần 1/10 lãnh thổ Lebanon. Phản ứng trước động thái này, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ chống lại mọi nỗ lực chiếm đóng, coi đây là mối đe dọa sống còn đối với quốc gia. Nghị sĩ Hassan Fadlallah của Hezbollah khẳng định lực lượng này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu và bảo vệ lãnh thổ.

Trước tuyên bố cứng rắn từ các bên, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric ngày 25/3 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang vượt kiểm soát. Liên hợp quốc kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền Lebanon và thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 năm 2006 của Hội đồng Bảo an về chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah.

“Đây là một phần trong những tuyên bố leo thang ngày càng gia tăng, điều khiến chúng tôi hết sức quan ngại. Tôi cho rằng đây là điều cuối cùng mà chúng tôi muốn thấy và là điều mà người dân Lebanon ở miền Nam không hề mong muốn. Điều chúng tôi cần là Israel, Hezbollah và tất cả các bên thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, bởi sẽ không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này”, người phát ngôn Liên hợp quốc nói.

Theo Bộ Y tế Lebanon, từ đầu tháng 3 đến nay đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và gần 2.900 người bị thương, trong khi hơn 1 triệu người phải sơ tán. Giới quan sát cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang, khủng hoảng nhân đạo có thể vượt ra ngoài Lebanon và ảnh hưởng toàn khu vực Trung Đông.