Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

Cuộc gặp ngày 14/4 giữa Đại sứ Israel Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh Moawad đã kết thúc sau khoảng hai giờ làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khuôn khổ nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm thúc đẩy đối thoại giữa hai bên.

Đại sứ Israel tại Mỹ, Yechiel Leiter khẳng định đại diện ngoại giao của Israel và Lebanon vừa có các cuộc trao đổi hiệu quả, mang tính xây dựng: "Về thỏa thuận với Lebanon, chúng tôi đang làm việc trên mọi mặt trận, cả mặt trận an ninh và mặt trận dân sự để cùng nhau đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, để ngay khi vấn đề an ninh được giải quyết, chúng ta có thể ký kết thỏa thuận hòa bình và bắt đầu một mối quan hệ hài hòa như chúng ta đang có với các quốc gia khác thuộc Hiệp định Abraham".

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày xác nhận, sau hơn hai giờ thảo luận dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Marco Rubio, các nhà ngoại giao cấp cao của Israel và Lebanon đã đạt được sự đồng thuận quan trọng nhất, đó là nhất trí tiến hành đối thoại trực tiếp. Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm (kể từ năm 1993), các đại diện cấp cao của hai nước mới có một cuộc tiếp xúc trực diện công khai, thay vì trao đổi gián tiếp qua các bên thứ ba như trước đây.

Dù đã đồng ý về mặt nguyên tắc sẽ đàm phán trực tiếp, nhưng nội dung trao đổi trong chương trình nghị sự giữa đại sứ hai nước vẫn chứng kiến sự khác biệt lớn giữa đôi bên. Hai quốc gia láng giềng ở Trung Đông đã đưa ra những kỳ vọng khác nhau về một thỏa thuận hòa bình. Israel nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là giải giáp lực lượng Hezbollah để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho vùng biên giới phía Bắc. Trong khi Lebanon tập trung vào yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và triển khai quân đội chính phủ ra biên giới để thay thế các lực lượng vũ trang khác, đồng thời ưu tiên giải cứu cuộc khủng hoảng nhân đạo đang khiến hơn 1 triệu người phải di tản.

Bất chấp những tín hiệu tích cực từ bàn đàm phán, tình hình thực địa tại miền Nam Lebanon vẫn hết sức căng thẳng. Ngay trong lúc cuộc gặp tại Washington diễn ra, các cuộc không kích và nã pháo vẫn được ghi nhận tại thị trấn Bint Jbeil và Sahmar. Đặc biệt, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được từ cuộc đối thoại giữa Lebanon và Israel, coi đây là tiến trình "vô ích". Ông Naim Kassem - lãnh đạo Hezbollah đã kêu gọi Lebanon rút khỏi các cuộc đàm phán với Israel.

Việc Israel và Lebanon đồng ý đối thoại trực tiếp được giới quan sát đánh giá là một đột phá ngoại giao đáng chú ý dưới vai trò dẫn dắt của Mỹ. Động thái này không chỉ nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước láng giềng Trung Đông mà còn là nỗ lực của Mỹ trong việc tách biệt xung đột này khỏi vòng xoáy căng thẳng rộng hơn giữa Mỹ - Israel và Iran. Hiện tại, thế giới đang chờ đợi lịch trình cụ thể cho vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên. Dù con đường phía trước còn nhiều trở ngại, nhưng việc hai bên chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán đã là một khởi đầu quan trọng cho tiến trình hòa bình trong khu vực. Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 14/4, ngoại trưởng của hơn 10 quốc gia – bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Australia và Vương quốc Anh…. đã kêu gọi Israel và Lebanon nắm bắt cơ hội từ lệnh ngừng bắn đang diễn ra giữa Mỹ và Iran để thúc đẩy đối thoại.