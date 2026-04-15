中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

Thứ Tư, 21:19, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel vừa tuyên bố đã tấn công hơn 200 “cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Lebanon” trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các công trình quân sự, bệ phóng và những thành viên Hezbollah.

Sáng sớm 15/4, phát ngôn viên quân đội Israel (IDF), Avichay Adraee, đã đưa ra “cảnh báo khẩn cấp” cho cư dân miền Nam Lebanon phải sơ tán. IDF gọi chiến binh Hezbollah là “khủng bố”.

Israel tập kích Hezbollah bên trong lãnh thổ Lebanon. Ảnh: AP.

Ông Adraee tuyên bố: “Các hoạt động của Hezbollah đang buộc Lực lượng phòng vệ Israel phải có hành động mạnh mẽ chống lại họ ở khu vực đó”. Ông đồng thời nói thêm với công dân Lebanon rằng “quân đội Israel không có ý định làm hại các bạn”.

Đáng chú ý, quân đội Israel chưa thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào vào Hezbollah ở thủ đô Beirut hoặc sâu hơn trong lãnh thổ Lebanon trong tuần qua.

Bộ Y tế Lebanon hôm 14/4 cho biết các cuộc không kích của Israel vào Lebanon đã khiến ít nhất 2.124 người thiệt mạng kể từ ngày 2/3, trong số đó có ít nhất 168 trẻ em và ít nhất 88 nhân viên y tế.

Cảnh báo của phát ngôn viên IDF được đăng tải trên trang mạng xã hội X. Trong khi đó, Iran đã thực hiện cắt internet kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này vào ngày 28/2, điều đó có nghĩa là hầu hết người dân Iran khó có thể tiếp cận được cảnh báo của ông Adraee. Xung đột tại Lebanon nằm trong cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực giữa một bên là Mỹ - Israel với một bên là Iran và các đồng minh của Iran.

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Một tín hiệu lạc quan vừa phát đi từ thủ đô Washington, Mỹ khi Israel và Lebanon - hai quốc gia vốn chưa có quan hệ ngoại giao - chính thức đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp. Đây được coi là bước tiến lịch sử, mở ra hy vọng chấm dứt chuỗi xung đột đẫm máu tại khu vực biên giới suốt thời gian qua.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Israel tấn công Hezbollah tập kích lãnh thổ Lelanon Lực lượng phòng vệ Israel sơ tán cư dân Lebanon
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sắp kết thúc. .

Cận cảnh bộ binh Israel đọ súng với chiến binh Hezbollah ở Lebanon
VOV.VN - Giao tranh giữa lục quân Israel và lực lượng Hezbollah đã leo thang tại thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền nam Lebanon. Video dưới đây ghi lại hoạt động tác chiến của lính Israel tại khu vực này.

Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon
VOV.VN - Giao tranh dữ dội đã làm rung chuyển thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền Nam Lebanon vào hôm qua (13/4), khi quân đội Israel bao vây khu vực này, trong khi các chiến binh Hezbollah phóng tên lửa vào binh lính Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ