Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

Sáng sớm 15/4, phát ngôn viên quân đội Israel (IDF), Avichay Adraee, đã đưa ra “cảnh báo khẩn cấp” cho cư dân miền Nam Lebanon phải sơ tán. IDF gọi chiến binh Hezbollah là “khủng bố”.

Ông Adraee tuyên bố: “Các hoạt động của Hezbollah đang buộc Lực lượng phòng vệ Israel phải có hành động mạnh mẽ chống lại họ ở khu vực đó”. Ông đồng thời nói thêm với công dân Lebanon rằng “quân đội Israel không có ý định làm hại các bạn”.

Đáng chú ý, quân đội Israel chưa thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào vào Hezbollah ở thủ đô Beirut hoặc sâu hơn trong lãnh thổ Lebanon trong tuần qua.

Bộ Y tế Lebanon hôm 14/4 cho biết các cuộc không kích của Israel vào Lebanon đã khiến ít nhất 2.124 người thiệt mạng kể từ ngày 2/3, trong số đó có ít nhất 168 trẻ em và ít nhất 88 nhân viên y tế.

Cảnh báo của phát ngôn viên IDF được đăng tải trên trang mạng xã hội X. Trong khi đó, Iran đã thực hiện cắt internet kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này vào ngày 28/2, điều đó có nghĩa là hầu hết người dân Iran khó có thể tiếp cận được cảnh báo của ông Adraee. Xung đột tại Lebanon nằm trong cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực giữa một bên là Mỹ - Israel với một bên là Iran và các đồng minh của Iran.

