Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump

Thứ Tư, 06:03, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng sớm 22/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ, tuyên bố không công nhận bước đi này.

Tuyên bố không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được truyền hình nhà nước Iran công bố sáng sớm nay, chỉ ít phút sau khi ông Trump thông báo mở rộng thời gian ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn trong ngày hôm nay 22/4. Nguồn tin Iran khẳng định nước này không tuân thủ việc gia hạn và sẽ hành động theo cách riêng của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia.

iran khong cong nhan gia han ngung ban cua tong thong trump hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cùng lúc, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố rằng việc gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump chỉ nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho đòn tấn công bất ngờ mới chống Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh quyết định liên quan tới gia hạn ngừng bắn, sẽ do nước này đưa ra.  

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng đưa tin Iran đã chính thức từ chối cử đại diện đàm phán tới Pakistan để thương lượng với Mỹ. Nguồn tin khẳng định đối thoại với Mỹ trong bối cảnh hiện nay là lãng phí thời gian.

Dưới sự trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đạt được ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4, dự kiến hết hiệu lực hôm nay 22/4. Đầu giờ sáng nay, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif đã gửi lời cám ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã chấp nhận đề xuất gia hạn ngừng bắn với Iran. Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan bày tỏ hy vọng các bên tuân thủ việc gia hạn ngừng bắn và sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng đàm phán tới đây tại Islamabad.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì ở mức thấp kỷ lục
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì ở mức thấp kỷ lục

VOV.VN - Kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ duy trì ở mức thấp khi nhiều người dân lo ngại về cuộc xung đột với Iran và các vấn đề kinh tế.

Ông Trump không muốn gia hạn ngừng bắn với Iran, nói không còn nhiều thời gian
Ông Trump không muốn gia hạn ngừng bắn với Iran, nói không còn nhiều thời gian

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho biết ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang ở vị thế thuận lợi trong đàm phán và cuối cùng sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”.

Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận
Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tiếp tục ra lệnh ném bom Iran nếu hai nước không đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước hạn chót tối 22/4 (giờ Washington).

