Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump

Tuyên bố không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được truyền hình nhà nước Iran công bố sáng sớm nay, chỉ ít phút sau khi ông Trump thông báo mở rộng thời gian ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn trong ngày hôm nay 22/4. Nguồn tin Iran khẳng định nước này không tuân thủ việc gia hạn và sẽ hành động theo cách riêng của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Cùng lúc, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố rằng việc gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump chỉ nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho đòn tấn công bất ngờ mới chống Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh quyết định liên quan tới gia hạn ngừng bắn, sẽ do nước này đưa ra.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng đưa tin Iran đã chính thức từ chối cử đại diện đàm phán tới Pakistan để thương lượng với Mỹ. Nguồn tin khẳng định đối thoại với Mỹ trong bối cảnh hiện nay là lãng phí thời gian.

Dưới sự trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đạt được ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4, dự kiến hết hiệu lực hôm nay 22/4. Đầu giờ sáng nay, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif đã gửi lời cám ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã chấp nhận đề xuất gia hạn ngừng bắn với Iran. Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan bày tỏ hy vọng các bên tuân thủ việc gia hạn ngừng bắn và sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng đàm phán tới đây tại Islamabad.