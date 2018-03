Hình ảnh hiện trường vụ rơi trực thăng giữa New York (Mỹ)

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chiếc trực thăng gặp nạn rơi xuống gần cực bắc của đảo Roosevelt vào chiều tối 11/3 (theo giờ địa phương). Ảnh chiếc máy bay xấu số trước khi cất cánh và gặp nạn: Eric Adams. Chiếc trực thăng gặp nạn là một chiếc Eurocopter AS350 – loại máy bay thường được sử dụng cho các chuyến tham quan quanh thành phố New York. Ảnh: Eric Adams. Một số nguồn tin cho biết có 5 người mắc kẹt trong máy bay khi nó rơi xuống nước, viên phi công đã thoát ra an toàn. Ảnh khoảnh khắc chiếc máy bay sắp lao xuống sông: Eric Adams. Ngay khi có thông tin, các thợ lặn của sở cảnh sát New York và sở cứu hỏa New York ngay lập tức tham gia vào công tác cứu hộ. Ảnh: Peter Gerber. Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ máy bay gặp nạn. Ảnh: EPA. Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của nhiều người hiếu kỳ. Ảnh: Daily Mail. Thuyền của Sở cứu hỏa New York tham gia hoạt động cứu hộ trên sông Đông ở Manhattan sau vụ tai nạn. Ảnh: Daily Mail. Dù trời tối nhưng các lực lượng cứu hộ vẫn tích cực làm việc. Ảnh: AP. Theo Eric Phillips, phát ngôn viên của thị trưởng New York Bill de Blasio, có ít nhất 2 người thiệt mạng, 3 người khác trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Daily Mail. Một trong số các nạn nhân được đưa tới bệnh viện sau vụ tai nạn. Ảnh: Daily Mail. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho hay đang điều tra về nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Reuters. Được biết, trực thăng hoạt động với tần suất rất lớn ở New York, với nhiều mục đích khác nhau như chuyên chở khách du lịch, dịch vụ y tế và các nhu cầu khác. Ảnh: AP./. df5072212376f6eb4c9d1ec8b8a5a328/5aaa2409/2018_03_12/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/640x360_MP4_150334564809261066.mp4

