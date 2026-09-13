English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

Chủ Nhật, 05:50, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran chưa có hồi kết thì cuộc tiến quân thần tốc của lực lượng Houthi qua khu vực phía nam Tihamah - dải đồng bằng duyên hải khô cằn của Yemen - dường như đã khiến hầu hết các nhà quan sát bị bất ngờ.

houthi tien manh o yemen, cuoc chien iran buoc sang giai doan nguy hiem moi hinh anh 1
Eo biển Bal al-Mandab chiến lược mà Houthi đang nỗ lực khống chế theo hướng bất lợi cho Saudi Arabia và Mỹ. Đồ họa: BBC.

Houthi chiếm thế thượng phong ở khu vực chiến lược

Cho đến gần đây, liên minh chống Houthi mang tên “Kháng chiến quốc gia” vẫn kiểm soát những vùng lãnh thổ quan trọng dọc theo bờ Biển Đỏ của Yemen. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày qua, phần lớn các khu vực này đã rơi vào tay lực lượng nổi dậy Houthi.

Theo một số ước tính, nhóm chiến binh Houthi (được cho là nhận được sự hậu thuẫn từ Iran) đã chiếm được tới 130 km đường bờ biển có vị trí quan trọng chiến lược của Yemen. Đây là thắng lợi quân sự đáng chú ý nhất của nhóm này trong nhiều năm qua, chứng minh rằng Houthi vẫn là một thế lực đáng gờm bất chấp cuộc nội chiến kéo dài 12 năm tại Yemen, các cuộc không kích dữ dội của Saudi Arabia cũng như các cuộc tấn công từ lực lượng Mỹ, Israel và Anh.

Trong bối cảnh đối thủ của Houthi ở Yemen đang choáng váng và mất tinh thần, ít khả năng lực lượng Houthi sẽ bị đánh bật khỏi các vị trí này trong tương lai gần.

Hisham al-Omeisi, chuyên gia phân tích cấp cao tại Viện Hòa bình châu Âu (có trụ sở tại Brussels, Bỉ) nhận định: “Một khi đã chiếm giữ được các vị trí đó, họ sẽ củng cố và bám trụ lại… Và cái giá phải trả để đánh bật họ ra sẽ lớn hơn rất nhiều”.

Quan hệ giữa Houthi và Iran tạo thế bất lợi cho Mỹ

Tất nhiên, lực lượng Houthi không đơn độc. Họ được cho là nhận được sự hậu thuẫn từ Iran - nguồn hỗ trợ này ngày càng trở nên quan trọng đối với Tehran sau những thất bại và tổn thất mà các thành viên khác trong “Trục Kháng chiến" (bao gồm Hezbollah ở Lebanon, Hamas tại Gaza và chính quyền Tổng thống Assad ở Syria) phải gánh chịu.

“Vì vậy, họ đã chuyển hướng hỗ trợ sang cho lực lượng Houthi”, ông al-Omeisi nói. “Và tất nhiên, phía Houthi cũng cần đến sự hỗ trợ đó”.

Đa số các nhà phân tích đều đồng ý rằng lực lượng Houthi phần lớn vẫn có tính độc lập với Iran nhưng những sự kiện trong vài ngày qua đã làm lộ rõ ​​một thực tế mới đầy bất lợi cho Mỹ.

7 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công lớn mang tính tổng hợp nhắm vào Iran, chính quyền Tehran hiện đang nắm quyền kiểm soát không chỉ 1 mà tới 2 tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, đó là eo biển Hormuz ở cửa ngõ vịnh Ba Tư và eo biển Bab al-Mandab - cửa ngõ dẫn vào Biển Đỏ và kênh đào Suez.

Farea al-Muslimi, nghiên cứu viên tại tổ chức tư vấn Chatham House (London), nhận định: “Giờ đây, Iran - dù trực tiếp hay thông qua các lực lượng ủy nhiệm - đang kiểm soát 2 trong số những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất tại Trung Đông và trên toàn cầu… Họ nắm quyền kiểm soát hơn 35% hoạt động thương mại dầu mỏ và nhiên liệu toàn cầu”.

“Đây là thứ vũ khí tạo ra lợi thế mặc cả lớn chẳng kém gì bom hạt nhân”, ông Muslimi nói thêm.

Nếu lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát thêm một số hòn đảo trọng yếu trên Biển Đỏ - bao gồm cả đảo Perim nằm ngay giữa điểm hẹp nhất của eo biển Bab al-Mandab - thì điều đó sẽ gia tăng đáng kể khả năng của nhóm này gây cản trở hoạt động vận tải biển quốc tế.

Như những hành động của Houthi đã chứng minh sau khi cuộc chiến Gaza nổ ra, hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ rất dễ bị tổn thương trước các loại tên lửa, máy bay không người lái (UAV/drone) và xuồng tấn công cỡ nhỏ của Houthi.

“Ngay cả khi chưa chiếm được các vị trí chiến lược này, họ vẫn có thể kiểm soát luồng tàu bè ra vào eo biển Bab al-Mandab và di chuyển về phía kênh đào Suez”, chuyên gia về Yemen, bà Iona Craig, chia sẻ trong chương trình phát thanh hôm 11/9.

“Tuy nhiên, giờ đây khi đã kiểm soát được khu vực có tầm nhìn bao quát trực tiếp eo biển Bab al-Mandab, họ sẽ có được lợi thế lớn hơn nhiều”.

Các công ty vận tải biển có thể sẽ hoài nghi tính chân thực trong tuyên bố được đưa ra vào chiều 11/9, trong đó lực lượng quân sự Houthi khẳng định rằng hoạt động hàng hải là “an toàn đối với tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Saudi Arabia - vốn đã chịu lệnh phong tỏa từ Houthi”. Vì, trong các cuộc tấn công trước đó, Houthi tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Israel, nhưng thực tế lại tấn công cả những tàu không có mối liên hệ nào như vậy, bao gồm một tàu chở dầu treo cờ Na Uy.

Tuy nhiên, bà Craig cho rằng lần này Houthi có thể sẽ kiềm chế các cuộc tấn công bừa bãi vì lo ngại tái diễn kịch bản Chiến dịch Rough Rider - đó là đợt tấn công quy mô lớn bằng không quân và hải quân của Mỹ kéo dài 6 tuần nhắm vào Houthi vào mùa xuân năm 2025. “Họ đã từng nếm trải cơn thịnh nộ của Mỹ rồi”, bà nói.

Liệu Washington có muốn can thiệp hay không?

Cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với Iran vốn đã không được lòng công chúng trong nước. Trong bối cảnh giá dầu đang nhích dần trở lại, khó có khả năng việc mở thêm một mặt trận mới sẽ giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ ủng hộ dành cho ông hay gia tăng cơ hội cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Theo trang tin Axios, những lời kêu gọi Mỹ can thiệp từ Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho đến nay vẫn chưa được hồi đáp.

Axios cho biết, Mỹ “ngày càng quan ngại về tình trạng xung đột leo thang tại Yemen và đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho Saudi Arabia, đồng thời tìm cách tránh can thiệp quân sự trực tiếp”.

Tuy nhiên, không chỉ mối đe dọa tiềm tàng đối với eo biển Bab al-Mandab mới gây ra nỗi lo ngại tại Saudi Arabia.

Các hình ảnh vệ tinh về vụ tập kích được cho là do lực lượng Houthi thực hiện bằng tên lửa và UAV nhắm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia - một tuyến đường xuất khẩu dầu thay thế quan trọng sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa hồi đầu năm 2026 này - cho thấy nỗ lực của đồng minh Yemen của Iran nhằm gia tăng áp lực kinh tế do xung đột Iran tạo ra.

Ngay cả khi Iran không trực tiếp ra lệnh thực hiện vụ tấn công, họ rõ ràng vẫn là bên hưởng lợi.

Ông Baraa Shaiban, nhà nghiên cứu kiêm chuyên gia phân tích tại Viện Liên quân chủng Hoàng gia (RUSI) có trụ sở tại London, cho biết nguồn cơn của đợt leo thang giao tranh gần đây nhất (đợt bùng phát dữ dội nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực vào năm 2022) bắt nguồn từ tháng 7/2026, khi phái đoàn Houthi trở về sau lễ quốc tang dành cho Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei.

“Ngay sau đó, tình trạng leo thang đã bắt đầu”, ông Shaiban nói, “và có thể thấy rất rõ ràng rằng Iran quyết tâm tạo dựng một chỗ đứng vững chắc hơn tại Biển Đỏ”.

Giữa lúc Yemen đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát một cuộc nội chiến toàn diện, Saudi Arabia lo lắng về việc bảo vệ huyết mạch kinh tế dẫn ra Biển Đỏ, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không muốn can dự, thì cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran vừa bước sang một giai đoạn mới với những hệ quả tiềm tàng đầy nguy hiểm.

Đối với người dân Yemen - những người đã phải chịu cảnh mất nhà cửa, hứng chịu bom đạn, đói nghèo và khốn cùng suốt hơn một thập kỷ nội chiến, những diễn biến gần đây chỉ càng khiến cuộc sống của họ thêm phần bi đát.

Xem thêm:

>> Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó lực lượng Houthi tại Biển Đỏ

>> Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

>> Đòn bẩy Hormuz của Iran suy giảm thế nào trước đòn kinh tế mới của Mỹ?

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ
Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ

VOV.VN - Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, Houthi hôm 10/9 đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha trên bờ biển phía Tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo Biển Đỏ và gần eo biển chiến lược Bab Al-Mandab.

Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ

Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ

VOV.VN - Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, Houthi hôm 10/9 đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha trên bờ biển phía Tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo Biển Đỏ và gần eo biển chiến lược Bab Al-Mandab.

Iran thề đáp trả “mạnh hơn và đau hơn” với các cuộc tấn công của Mỹ
Iran thề đáp trả “mạnh hơn và đau hơn” với các cuộc tấn công của Mỹ

VOV.VN - Hôm 6/9, Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Mỹ nhắm vào lợi ích của nước này sẽ vấp phải sự đáp trả nhanh chóng và khốc liệt hơn.

Iran thề đáp trả “mạnh hơn và đau hơn” với các cuộc tấn công của Mỹ

Iran thề đáp trả “mạnh hơn và đau hơn” với các cuộc tấn công của Mỹ

VOV.VN - Hôm 6/9, Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Mỹ nhắm vào lợi ích của nước này sẽ vấp phải sự đáp trả nhanh chóng và khốc liệt hơn.

Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi
Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi

VOV.VN - Theo một tuyên bố được Bộ Quốc phòng Yemen công bố, quân đội Yemen vừa tiến hành một chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn.

Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi

Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi

VOV.VN - Theo một tuyên bố được Bộ Quốc phòng Yemen công bố, quân đội Yemen vừa tiến hành một chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn.

Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi
Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.

Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.

Mỹ tấn công tàn khốc vào Yemen, quyết hủy diệt Houthi
Mỹ tấn công tàn khốc vào Yemen, quyết hủy diệt Houthi

VOV.VN - Lực lượng quân sự Mỹ một lần nữa tấn công dữ dội mục tiêu Houthi ở Yemen, thể hiện sự không khoan nhượng của chính quyền Trump đối với lực lượng Hồi giáo vũ trang này. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ xóa sổ Houthi nếu họ không thay đổi.

Mỹ tấn công tàn khốc vào Yemen, quyết hủy diệt Houthi

Mỹ tấn công tàn khốc vào Yemen, quyết hủy diệt Houthi

VOV.VN - Lực lượng quân sự Mỹ một lần nữa tấn công dữ dội mục tiêu Houthi ở Yemen, thể hiện sự không khoan nhượng của chính quyền Trump đối với lực lượng Hồi giáo vũ trang này. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ xóa sổ Houthi nếu họ không thay đổi.

Ông Trump khởi động chiến dịch tấn công khốc liệt vào Houthi ở Yemen
Ông Trump khởi động chiến dịch tấn công khốc liệt vào Houthi ở Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa chính thức khởi động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn và kéo dài nhằm vào lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthi ở Yemen. Ông Trump thể hiện rõ quyết tâm chấm dứt mọi cuộc tấn công của Houthi vào quân đội Mỹ và hoạt động hàng hải.

Ông Trump khởi động chiến dịch tấn công khốc liệt vào Houthi ở Yemen

Ông Trump khởi động chiến dịch tấn công khốc liệt vào Houthi ở Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa chính thức khởi động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn và kéo dài nhằm vào lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthi ở Yemen. Ông Trump thể hiện rõ quyết tâm chấm dứt mọi cuộc tấn công của Houthi vào quân đội Mỹ và hoạt động hàng hải.

Houthi tuyên bố bắt một “tổ gián điệp Israel - Mỹ”
Houthi tuyên bố bắt một “tổ gián điệp Israel - Mỹ”

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen vào ngày 10/6 nói rằng họ đã bắt giữ một “tổ gián điệp Israel -Mỹ” vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này tạm giữ khoảng mười nhân viên của Liên Hợp Quốc.

Houthi tuyên bố bắt một “tổ gián điệp Israel - Mỹ”

Houthi tuyên bố bắt một “tổ gián điệp Israel - Mỹ”

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen vào ngày 10/6 nói rằng họ đã bắt giữ một “tổ gián điệp Israel -Mỹ” vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này tạm giữ khoảng mười nhân viên của Liên Hợp Quốc.

Houthi tấn công tàu ở Biển Đỏ: Phương Tây thiệt hại, Nga hưởng lợi lớn
Houthi tấn công tàu ở Biển Đỏ: Phương Tây thiệt hại, Nga hưởng lợi lớn

VOV.VN - Các vụ tấn công do lực lượng Houthi thực hiện nhằm vào các tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ đã gây tổn thất lớn cho phương Tây, trong khi Nga lại được hưởng lợi lớn. Những cuộc tấn công này có thể tái định hình cán cân sức mạnh trong thương mại toàn cầu.

Houthi tấn công tàu ở Biển Đỏ: Phương Tây thiệt hại, Nga hưởng lợi lớn

Houthi tấn công tàu ở Biển Đỏ: Phương Tây thiệt hại, Nga hưởng lợi lớn

VOV.VN - Các vụ tấn công do lực lượng Houthi thực hiện nhằm vào các tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ đã gây tổn thất lớn cho phương Tây, trong khi Nga lại được hưởng lợi lớn. Những cuộc tấn công này có thể tái định hình cán cân sức mạnh trong thương mại toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ