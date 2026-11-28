Cùng với đó, qua các cuộc họp kỹ thuật do Ủy ban Hòa giải tổ chức, Thái Lan và Campuchia đã đạt được cách hiểu chung về một bộ tham số sẽ được áp dụng trong quá trình phân định biển.

Đặc biệt, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí để Ủy ban Hòa giải khảo sát thực địa ngoài khơi mỗi nước, tập trung vào các đảo và những đặc điểm địa lý liên quan đến việc phân định biển. Đồng thời, hai bên và Ủy ban đã thảo luận về cách thức tổ chức các chuyến khảo sát.

Phái đoàn Thái Lan đến Kuala Lumpur (Malaysia) tham dự vòng hòa giải thứ ba về phân định biển giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Sau khi hoàn tất các chuyến khảo sát tại mỗi nước, Ủy ban sẽ tiếp tục làm việc với Thái Lan và Campuchia để tìm kiếm thêm sự đồng thuận trên cơ sở những kết quả đã đạt được.

Chủ tịch Ủy ban Hòa giải Katrina Cooper đánh giá kết quả tại Kuala Lumpur là một bước tiến tích cực, đồng thời cho rằng việc đạt được cách hiểu chung về các vấn đề kỹ thuật sẽ giúp các cuộc đàm phán tiếp theo diễn ra hiệu quả hơn. Theo bà Katrina Cooper, những tiến triển đạt được tại phiên họp này một lần nữa khẳng định cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy tiến trình hòa giải trên tinh thần hợp tác và xây dựng.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, vòng hòa giải được tổ chức theo hình thức họp kín. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dẫn đầu phái đoàn Thái Lan, với sự tham gia của các chuyên gia hải quân và năng lượng. Đoàn đã trình bày quan điểm và cung cấp thông tin kỹ thuật cho Ủy ban, nhấn mạnh việc phân định biển cần dựa trên luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích quốc gia của Thái Lan.

Trước đó, tại vòng hòa giải thứ 2 ở La Hay vào tháng 10/2026, hai nước đã thống nhất 6 biện pháp xây dựng lòng tin. Trong đó, hai bên cam kết tham gia hòa giải trên tinh thần xây dựng và phát ngôn công khai theo hướng tích cực về tiến trình hòa giải.