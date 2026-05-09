Hoạt động hàng không tại miền Nam nước Nga sẽ được khôi phục trong 3 ngày tới

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Vladimir Putin và các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Vitaly Savelyev cho biết, hoạt động bay trong khu vực điều hành hàng không Rostov dự kiến sẽ được khôi phục hoàn toàn trong vòng hai đến ba ngày tới.

Rạng sáng 8/5, một cơ sở điều hành không lưu tại thành phố Rostov trên sông Đông đã bị máy bay không người lái tấn công, khiến hoạt động của 13 sân bay ở miền nam nước Nga tạm thời bị gián đoạn. Các chuyến bay đã được nối lại từ chiều 8/5, với hơn 200 chuyến được lên kế hoạch đến hết ngày.

Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai nhiều phương án khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho nhân viên, không có thương vong về người. Chính phủ Nga đồng thời chỉ đạo tăng cường các phương án vận tải đường bộ và đường sắt nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Đêm 7, rạng sáng 8/5, khu vực Rostov hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Tại huyện Myasnikovsky, 20 ngôi nhà riêng và ba chiếc ô tô bị hư hại. Tại thành phố Rostov trên sông Đông, một tòa nhà hành chính bị cháy. Mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đã gây thiệt hại cho nhiều thành phố trong khu vực.