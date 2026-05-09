Hoạt động hàng không tại miền Nam nước Nga sẽ được khôi phục trong 3 ngày tới

Thứ Bảy, 06:56, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Nga cho biết, hoạt động hàng không tại khu vực miền nam nước này sẽ sớm được khôi phục đầy đủ trong vòng hai đến ba ngày tới, sau sự cố ảnh hưởng đến công tác điều hành bay tại thành phố Rostov trên sông Đông.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Vladimir Putin và các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Vitaly Savelyev cho biết, hoạt động bay trong khu vực điều hành hàng không Rostov dự kiến sẽ được khôi phục hoàn toàn trong vòng hai đến ba ngày tới.

(Ảnh minh họa: Ria Novosti)

Rạng sáng 8/5, một cơ sở điều hành không lưu tại thành phố Rostov trên sông Đông đã bị máy bay không người lái tấn công, khiến hoạt động của 13 sân bay ở miền nam nước Nga tạm thời bị gián đoạn. Các chuyến bay đã được nối lại từ chiều 8/5, với hơn 200 chuyến được lên kế hoạch đến hết ngày.

Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai nhiều phương án khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho nhân viên, không có thương vong về người. Chính phủ Nga đồng thời chỉ đạo tăng cường các phương án vận tải đường bộ và đường sắt nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Đêm 7, rạng sáng 8/5, khu vực Rostov hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Tại huyện Myasnikovsky, 20 ngôi nhà riêng và ba chiếc ô tô bị hư hại. Tại thành phố Rostov trên sông Đông, một tòa nhà hành chính bị cháy. Mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đã gây thiệt hại cho nhiều thành phố trong khu vực.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga hàng không Rostov sông Đông
Tin liên quan

Nga và UAE trao đổi về tình hình quanh eo biển Hormuz
VOV.VN - Ngày 8/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã thảo luận về tình hình xung quanh Eo biển Hormuz.

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian
VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

Đại sứ Nga: Mỹ thay đổi cách tiếp cận Ngày Chiến thắng dưới thời ông Trump
VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận của Washington đối với Ngày Chiến thắng 9/5, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

