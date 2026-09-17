Hạ viện Mỹ thông qua gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga và Iran

Dự luật trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham được Hạ viện Mỹ thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này hồi tháng 8 với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống.

Đòn trừng phạt của Mỹ. Ảnh minh họa: Thaiger.

Dự luật dài 61 trang nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga bằng cách nhắm vào lĩnh vực năng lượng, nguồn thu quan trọng mà Moscow sử dụng để duy trì cuộc chiến tại Ukraine. Văn bản cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia mua khối lượng lớn dầu khí của Nga, trong đó có thể bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 thay thế đề xuất thuế 500% trong bản năm 2025 bằng mức thuế tối đa 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và có lượng nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hằng năm của Nga.

Ngoài các biện pháp liên quan Nga, dự luật cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Iran, bao gồm những hạn chế liên quan tới lĩnh vực năng lượng và vũ khí của Tehran.

Dự luật được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, nghị sĩ Cộng hòa bang Nam Carolina, người qua đời hồi tháng 7 và từng là một trong những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ việc gia tăng sức ép với Nga tại Quốc hội Mỹ.

Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ giúp cắt giảm nguồn thu của Nga và gửi tín hiệu ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối vì lo ngại dự luật trao thêm thẩm quyền thuế quan rộng cho Tổng thống và có thể làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng Mỹ.

Nếu được Tổng thống Trump ký ban hành, dự luật sẽ trở thành một trong những gói trừng phạt lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022.

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