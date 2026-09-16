Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Á lần đầu tiên có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và lãnh đạo 5 nước Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan.

Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Á thông qua “Tuyên bố Seoul”. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh: “Hàn Quốc, với thế mạnh về sản xuất, và các nước Trung Á, với nguồn tài nguyên dồi dào và thị trường đang phát triển, là những đối tác lý tưởng”. Ông Lee cũng khẳng định hòa bình là nền tảng cho phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế, đồng thời đề nghị các nước Trung Á tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Hàn Quốc hướng tới hòa bình và chung sống trên bán đảo Triều Tiên.

Trong “Tuyên bố Seoul” được thông qua tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đề ra tầm nhìn hợp tác trung và dài hạn, hướng tới tăng cường liên kết giữa Hàn Quốc và Trung Á, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hòa bình và ổn định, đổi mới và thịnh vượng, giao lưu nhân dân. Các bên cũng nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh hai năm một lần, với cuộc gặp lần thứ hai dự kiến diễn ra vào năm 2028 tại Astana, thủ đô Kazakhstan.

Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee Jae-myung và lãnh đạo các nước Trung Á cùng hơn 500 đại diện cơ quan và doanh nghiệp của 6 nước tham dự “Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn Quốc - Trung Á”, nhằm xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực. Sự kiện này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, hướng tới những lợi ích thiết thực.