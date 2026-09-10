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Hội nghị thượng đỉnh Không gian quốc tế khai mạc tại Paris, Pháp

Thứ Năm, 07:49, 10/09/2026
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VOV.VN - ội nghị thượng đỉnh Không gian quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Paris của Pháp. Sự kiện quy tụ các quan chức, phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp của gần 100 quốc gia nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.

Diễn ra trong hai ngày 9 và 10/9 tại Grand Palais, hội nghị do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, trong bối cảnh ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu đang phát triển nhanh với vai trò nổi bật của các doanh nghiệp Mỹ. Pháp kỳ vọng hội nghị tạo thêm động lực cho châu Âu phát triển năng lực vũ trụ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ có một loạt cơ hội, các khoản đầu tư chung, các chương trình chung và các mối quan hệ đối tác, nhằm tăng cường ngành công nghiệp vũ trụ và nghiên cứu vũ trụ của châu Âu, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với nhiều quốc gia khác. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của 90 quốc gia, hơn 50 dự án được ký kết và hàng tỷ USD đầu tư".

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Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Không gian quốc tế. Ảnh: AP

Một trọng tâm được quan tâm tại hội nghị là nâng cao năng lực vũ trụ của châu Âu, từ hệ thống vệ tinh, tên lửa đẩy đến các dịch vụ liên lạc và quan sát Trái đất. Liên minh châu Âu đang triển khai dự án chòm vệ tinh IRIS 2 nhằm xây dựng hệ thống liên lạc an toàn và có khả năng chống chịu tốt hơn, dự kiến vận hành đầy đủ vào năm 2030.

Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường vũ trụ, với các chương trình thám hiểm Mặt Trăng của NASA và sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp tư nhân như SpaceX. Tên lửa tái sử dụng của SpaceX đã làm thay đổi đáng kể thị trường phóng vệ tinh thương mại, tạo sức ép để các doanh nghiệp châu Âu nâng cao năng lực cạnh tranh.

Châu Âu cũng đang đẩy mạnh chương trình tên lửa Ariane 6 và phát triển các hệ thống vệ tinh phục vụ nhiều mục đích, từ quan sát Trái đất, nghiên cứu khoa học đến liên lạc. Riêng trong năm nay, tên lửa Ariane 6 đã thực hiện ba lần phóng theo hợp đồng đưa tổng cộng 100 vệ tinh Amazon Leo lên quỹ đạo.

Không chỉ tập trung vào cạnh tranh công nghệ, Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Quốc tế còn là dịp thúc đẩy các chương trình hợp tác và những dự án thương mại giữa các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Một số thỏa thuận mới đã được công bố ngay trong ngày khai mạc, cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng lớn trong lĩnh vực vũ trụ.

Việc Paris đăng cai hội nghị cho thấy Pháp đang thúc đẩy vai trò của châu Âu trong ngành công nghiệp vũ trụ, đồng thời mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực có ý nghĩa ngày càng lớn đối với khoa học, kinh tế và kết nối toàn cầu.

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Tăng cường kết nối thực chất trong không gian Á - Âu

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Thu Hoài/VOV1 (tổng hợp)
Theo AP
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