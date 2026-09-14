English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia tiếp tục tìm kiếm 129 hành khách mất tích trên chuyến tàu gặp nạn

Thứ Hai, 18:52, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang tối ưu hóa công tác tìm kiếm 129 hành khách trên tàu Virgo Transport 8, bị nạn ở biển Java vào sáng 13/9. Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở các hoạt động cứu hộ.


Theo số liệu của lực lượng cứu hộ Indonesia Basarnas, 114 người đã được sơ tán, 108 người được cứu sống, 6 người thiệt mạng và 129 người vẫn mất tích. Bộ trưởng Giao thông vận tải Dudy Purwagandhi cho biết, số lượng nhân viên được triển khai hiện đã lên tới hơn 600 người. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa hơn nữa quá trình tìm kiếm và cứu được nhiều hành khách hơn.

indonesia tiep tuc tim kiem 129 hanh khach mat tich tren chuyen tau gap nan hinh anh 1
Bộ trưởng Giao thông vận tải Dudy Purwagandhi trong buổi họp báo tại Jakarta

Phát biểu trong buổi họp báo chiều nay tại Jakarta, ông Dudy cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đã nhận được thêm nhân lực từ nhiều phía để tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ hiệu quả hơn và quy mô hơn, để có thể tìm thấy những người gặp nạn trên phà Virgo Transport 8. Virgo Transport 8 không bị quá tải khi khởi hành, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ kết quả điều tra kỹ lưỡng từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (KNKT) để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn”

Tư lệnh Hải quân Indonesia, Thượng tướng Muhammad Syafii, cho biết chính phủ cũng đang triển khai thêm máy bay để tìm kiếm nạn nhân và tiến hành các hoạt động dưới nước. Về phía không quân, 5 máy bay bổ sung đã được điều động cùng 17 tàu đang hoạt động trên biển. Toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ được tiến hành theo đúng hướng dẫn an toàn và phù hợp với điều kiện thực địa.

Người đứng đầu cơ quan cứu hộ quốc gia cho biết biển động với sóng lớn và gió mạnh đã cản trở công tác tìm kiếm. Một số tàu đã đến vị trí nhưng lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận con tàu bị lật úp và chìm một phần. Tính đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy ai trong số 129 người mất tích và thời tiết xấu đang cản trở hoạt động tìm kiếm.

truc-thang-cuu-nan.jpeg

Indonesia tích cực cứu hộ tàu gặp nạn, 130 hành khách vẫn mất tích

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ của Indonesia đã được tăng cường để tìm kiếm các nạn nhân sau khi tàu khách Virgo Transport 8 gặp nạn ở vùng biển Java sáng 13/9. Tính đến 15h chiều 13/9, lực lượng tìm kiếm đã sơ tán an toàn 107 người, 6 người thiệt mạng và 130 người mất tích.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược
Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

VOV.VN - Israel lo ngại việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab al-Mandab, làm gia tăng nguy cơ đối với tự do hàng hải, chuỗi cung ứng và các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

VOV.VN - Israel lo ngại việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab al-Mandab, làm gia tăng nguy cơ đối với tự do hàng hải, chuỗi cung ứng và các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Houthi chiếm thêm 2 đảo chiến lược trên Biển Đỏ
Houthi chiếm thêm 2 đảo chiến lược trên Biển Đỏ

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực kháng cực mạnh mẽ của quân đội chính phủ Yemen, hôm 14/9, lực lượng Houthi tiếp tục chiếm giữ thêm 2 đảo chiến lược tại khu vực biển Đỏ, cho phép nhóm này mở rộng không gian kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược nối với Ấn Độ Dương.

Houthi chiếm thêm 2 đảo chiến lược trên Biển Đỏ

Houthi chiếm thêm 2 đảo chiến lược trên Biển Đỏ

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực kháng cực mạnh mẽ của quân đội chính phủ Yemen, hôm 14/9, lực lượng Houthi tiếp tục chiếm giữ thêm 2 đảo chiến lược tại khu vực biển Đỏ, cho phép nhóm này mở rộng không gian kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược nối với Ấn Độ Dương.

EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga
EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (14/9) chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn một trong những cơ chế trừng phạt Nga, trong bối cảnh thời hạn áp dụng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9.

EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga

EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (14/9) chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn một trong những cơ chế trừng phạt Nga, trong bối cảnh thời hạn áp dụng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ