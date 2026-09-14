Indonesia tiếp tục tìm kiếm 129 hành khách mất tích trên chuyến tàu gặp nạn



Theo số liệu của lực lượng cứu hộ Indonesia Basarnas, 114 người đã được sơ tán, 108 người được cứu sống, 6 người thiệt mạng và 129 người vẫn mất tích. Bộ trưởng Giao thông vận tải Dudy Purwagandhi cho biết, số lượng nhân viên được triển khai hiện đã lên tới hơn 600 người. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa hơn nữa quá trình tìm kiếm và cứu được nhiều hành khách hơn.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Dudy Purwagandhi trong buổi họp báo tại Jakarta

Phát biểu trong buổi họp báo chiều nay tại Jakarta, ông Dudy cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đã nhận được thêm nhân lực từ nhiều phía để tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ hiệu quả hơn và quy mô hơn, để có thể tìm thấy những người gặp nạn trên phà Virgo Transport 8. Virgo Transport 8 không bị quá tải khi khởi hành, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ kết quả điều tra kỹ lưỡng từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (KNKT) để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn”

Tư lệnh Hải quân Indonesia, Thượng tướng Muhammad Syafii, cho biết chính phủ cũng đang triển khai thêm máy bay để tìm kiếm nạn nhân và tiến hành các hoạt động dưới nước. Về phía không quân, 5 máy bay bổ sung đã được điều động cùng 17 tàu đang hoạt động trên biển. Toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ được tiến hành theo đúng hướng dẫn an toàn và phù hợp với điều kiện thực địa.

Người đứng đầu cơ quan cứu hộ quốc gia cho biết biển động với sóng lớn và gió mạnh đã cản trở công tác tìm kiếm. Một số tàu đã đến vị trí nhưng lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận con tàu bị lật úp và chìm một phần. Tính đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy ai trong số 129 người mất tích và thời tiết xấu đang cản trở hoạt động tìm kiếm.