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Nắng nóng kỷ lục tại Châu Âu: Dự báo có thể vượt mốc 50°C

Thứ Sáu, 06:57, 17/07/2026
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VOV.VN - Theo các nghiên cứu mới nhất, một đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa khu vực Nam Âu với mức nhiệt dự báo có thể chạm ngưỡng lịch sử 50°C.

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo du khách cần chuẩn bị sẵn sàng cho những điều kiện thời tiết cực đoan và có thể phải thay đổi lộ trình nghỉ dưỡng của mình.

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Châu Âu hiện là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Theo các số liệu nghiên cứu mới được công bố, nhiệt độ tại khu vực Địa Trung Hải được dự báo sẽ tiếp tục tăng vọt trong thời gian tới. Những ngày gần đây, nhiều vùng tại Tây Ban Nha đã phải hứng chịu mức nhiệt lên tới 44°C. Khí hậu khô nóng gay gắt cũng là nguyên nhân làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng trên khắp Tây Ban Nha và Pháp, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Giáo sư Bill McGuire, Giáo sư danh dự về các hiểm họa địa vật lý và khí hậu tại Đại học UCL ở London, nhận định rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhiệt độ vượt quá 50°C vào cuối mùa hè này hoặc năm sau, đặc biệt là khi tác động nóng lên của hiện tượng El Niño đạt mức cao nhất. Để so sánh, kỷ lục nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại châu Âu là 48,8°C được thiết lập tại Sicily vào năm 2021, vượt qua kỷ lục cũ là 48°C tại Hy Lạp vào năm 1977.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, các chuyên gia khuyến cáo du khách nên cân nhắc kỹ lưỡng về kế hoạch di chuyển và chuẩn bị tâm lý cho một kỳ nghỉ trong nhà. Du khách được khuyên nên dành nhiều thời gian hơn trong các phòng nghỉ có điều hòa vào những khung giờ nắng nóng cao điểm, đồng thời luôn cập nhật thông tin khí tượng tại điểm đến để chủ động ứng phó.

Giáo sư Hanna Cloke, chuyên gia Khí tượng học và Khoa học Khí hậu tại Đại học Reading, cảnh báo rằng nhiệt độ trên 40°C tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ cực kỳ nguy hiểm khi kết hợp với độ ẩm cao. Ở những nơi có độ ẩm lớn, cảm giác nóng bức thực tế sẽ cao hơn nhiều so với chỉ số hiển thị trên nhiệt kế, tạo ra kiểu thời tiết cực đoan có thể gây sốc nhiệt và dẫn đến tử vong. Người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền cần hết sức cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và chủ động uống nhiều nước liên tục.

Các nhà khoa học khẳng định không còn nghi ngờ gì về việc biến đổi khí hậu đang đẩy nhiệt độ Trái Đất lên các giới hạn nguy hiểm. Châu Âu hiện là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới do nhân loại tiếp tục thải ra hơn 40 tỷ tấn CO2 vào khí quyển mỗi năm, tương đương với trọng lượng của khoảng 800.000 tàu Titanic cộng lại.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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