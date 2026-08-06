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Hơn 1.000 hạ tầng cảng Odessa hư hại, Ukraine đối mặt cú sốc xuất khẩu

Thứ Năm, 05:56, 06/08/2026
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VOV.VN - Hơn 1.000 công trình hạ tầng cảng tại khu vực Odessa bị hư hại, khiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen gần như đình trệ. Kiev buộc phải chuyển hàng sang tuyến sông Danube và đường bộ, song năng lực vận chuyển không đáp ứng nhu cầu.

Cổng thông tin Obshchestvennoye.Novosti dẫn các nguồn tin từ Ukraine cho biết hơn 1.000 công trình hạ tầng cảng tại khu vực Đại Odessa, gồm các cảng Odessa, Chernomorsk và Yuzhny, cùng các cảng trên sông Danube, đã bị hư hại.

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Một cảng biển của Ukraine ở Odessa. Ảnh: Reuters

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp toàn Ukraine Denis Marchuk, các cảng thuộc khu vực Đại Odessa đã ngừng bốc xếp ngũ cốc lên tàu kể từ ngày 22/7. Hiện toàn bộ hàng hóa, bao gồm cả nông sản, đang được vận chuyển qua tuyến sông Danube và đường bộ. Tuy nhiên, các tuyến thay thế này không đủ năng lực để xử lý toàn bộ lượng hàng xuất khẩu của Ukraine.

Ông Marchuk cho biết, thông qua các tuyến vận tải thay thế, Ukraine chỉ có thể xuất khẩu tối đa khoảng 3 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng, trong khi ngành nông nghiệp nước này cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn mỗi tháng để duy trì hoạt động bình thường.

Theo ông Marchuk, lượng ngũ cốc tồn đọng trong nước đang gia tăng, kéo theo giá thu mua dành cho nông dân đã giảm hơn 40%. Ông cảnh báo tình trạng này đang tạo ra những rủi ro tài chính nghiêm trọng đối với người sản xuất nông nghiệp, trong đó có nguy cơ thiếu nguồn vốn cho vụ gieo trồng tiếp theo và khả năng nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh phá sản.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp nông nghiệp đang làm việc với Chính phủ Ukraine để đề xuất các biện pháp hỗ trợ như cấp tín dụng, gia hạn thời gian trả nợ và ưu đãi thuế. Theo ước tính của ông Marchuk, kim ngạch xuất khẩu suy giảm trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, có thể khiến Ukraine thiệt hại khoảng 1 tỷ USD.

Trước đó, ngày 22/7, Thứ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine Taras Vysotsky cho biết các hãng vận tải đã tạm dừng đưa tàu cập các cảng của Ukraine. Sau thông báo này, hãng vận tải biển Maersk của Đan Mạch quyết định chuyển hướng các lô hàng sang cảng Constanta của Romania.

Trong khi đó, sau hàng loạt vụ nổ xảy ra tại tỉnh Odessa, Công ty Đường sắt quốc gia Ukraine (Ukrzaliznytsia) cũng bắt đầu hạn chế vận chuyển hàng hóa đến các cảng ở Odessa. Cùng thời điểm, tập đoàn khai khoáng Ferrexpo có trụ sở tại Thụy Sĩ, với các cơ sở sản xuất chính đặt tại Ukraine, cũng thông báo tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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