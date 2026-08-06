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Mỹ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Thứ Năm, 05:35, 06/08/2026
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VOV.VN - Mỹ vẫn đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sự thận trọng đối với kế hoạch này.

Theo truyền thông Mỹ, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào nhiều phương án, trong đó có việc cho phép Ukraine sản xuất một số linh kiện của tên lửa Patriot, sau đó chuyển sang các cơ sở tại châu Âu, như Đức, để lắp ráp hoàn chỉnh. Một lựa chọn khác là đưa Ukraine tham gia chương trình sản xuất Patriot hiện có của Mỹ và châu Âu hoặc cho phép Kiev chế tạo một phiên bản PAC-3 có chi phí thấp hơn.

Ukraine đang đặc biệt cần thêm tên lửa đánh chặn PAC-3, phiên bản mới nhất của Patriot và là một trong số ít hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết, Ukraine gần như đã cạn kiệt tên lửa Patriot và trong một đợt tập kích gần đây của Nga, chỉ bắn hạ được 1 trong số 27 tên lửa đạn đạo.

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Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: US Army

Trước đó, trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Ankara vào tháng trước, Tổng thống Trump từng nói Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa PAC-3. Tuy nhiên, sau cuộc gặp sau đó với nhà lãnh đạo Ukraine tại Nhà Trắng, ông Trump lại tỏ ra dè dặt hơn, cho rằng Washington cần "rất thận trọng" trước khi cho phép bất kỳ quốc gia nào sản xuất loại tên lửa này.

Đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker hiện đang dẫn đầu nỗ lực này và đã tới Kiev hồi tháng trước để làm việc với giới chức Ukraine và các doanh nghiệp quốc phòng nhằm đánh giá các phương án hợp tác. Một quan chức cấp cao của chính quyền Trump xác nhận Washington đang xem xét nhiều hướng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine trong tương lai, song nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm an toàn đối với các công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố các thỏa thuận khung với Lockheed Martin và Northrop Grumman nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 và THAAD. Theo kế hoạch, sản lượng tên lửa Patriot sẽ tăng gấp ba lần và THAAD tăng gấp bốn lần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ và các đồng minh, trong đó có Ukraine.

Quang Trung/VOV-Washington
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