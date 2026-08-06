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Nga thay đổi chiến thuật tấn công, Ukraine báo động thiếu tên lửa phòng không

Thứ Năm, 05:35, 06/08/2026
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VOV.VN - Ukraine cho biết nguồn cung tên lửa phòng không từ các đồng minh đã giảm tới hai phần ba trong nửa đầu năm nay, trong khi Nga thay đổi chiến thuật tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV, khiến năng lực đánh chặn của Kiev đối mặt sức ép ngày càng lớn.

Nguồn cung tên lửa phòng không từ các nước đồng minh dành cho Ukraine đã giảm tới hai phần ba trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố ngày 5/8 sau cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thay đổi chiến thuật tác chiến, khiến hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh chặn.

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Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: NATO

Theo báo cáo hằng ngày của Không quân Ukraine, trong đợt không kích ngày 5/8, lực lượng nước này không đánh chặn được bất kỳ quả nào trong số 24 tên lửa đạn đạo và 4 tên lửa chống hạm siêu vượt âm Zircon do Nga phóng.

Trước đó chỉ vài ngày, trong cuộc tấn công ngày 1/8, Ukraine cũng chỉ bắn hạ được 1 trong tổng số 27 tên lửa đạn đạo. Khi đó, Kiev cho biết nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Các đối tác của chúng tôi có tên lửa”. Ông cho rằng điều quan trọng là các nước đồng minh cần sớm đưa ra những quyết định chính trị cần thiết nhằm đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa cũng như thúc đẩy quá trình mở rộng năng lực sản xuất, trong đó có việc nội địa hóa sản xuất tại Ukraine.

Nga thay đổi chiến thuật tấn công

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Ukraine am hiểu vấn đề nói với tờ Kyiv Independent rằng tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn không phải là nguyên nhân quyết định khiến Ukraine không thể đánh chặn các tên lửa trong cuộc tấn công ngày 5/8.

Theo nguồn tin này, trước khi tiến hành không kích, Nga đã triển khai hoạt động trinh sát bằng máy bay không người lái với hiệu quả cao trong suốt cả ngày. Sau đó, Moscow đồng loạt phóng số lượng lớn tên lửa đạn đạo từ nhiều hướng khác nhau cùng lúc. Với cách thức tấn công này, việc đánh chặn toàn bộ số tên lửa gần như là không thể, ngay cả khi Ukraine có nhiều tên lửa đánh chặn hơn.

Trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, Ukraine đang tìm nhiều giải pháp để củng cố năng lực phòng không. Tổng thống Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot trong nước. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với đề nghị này.

Bên cạnh đó, Kiev cũng kỳ vọng vào việc phát triển các loại tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo do chính mình sản xuất nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine hiện tiếp tục phát triển tên lửa đánh chặn FP7.X trong khuôn khổ dự án Freya. Hiện đã có 13 đối tác công nghiệp châu Âu tham gia dự án này.

Ngoài những thách thức về năng lực phòng không, Ukraine cũng cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga vẫn còn nhiều kẽ hở. Phát biểu ngày 3/8 tại hội nghị thường niên với các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine ở nước ngoài, Tổng thống Zelensky cho biết nhiều doanh nghiệp chủ chốt của Nga sản xuất vũ khí tên lửa đạn đạo vẫn né tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế. Ông kêu gọi các nước đối tác tăng cường phối hợp, cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện để áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính khác tham gia xử lý thanh toán cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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