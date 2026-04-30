Hơn 1,2 triệu người ở Lebanon sẽ đối mặt với nạn đói trầm trọng do xung đột

Con số này được công bố trong một tuyên bố chung của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Bộ Nông nghiệp Lebanon.

Israel không kích vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon. Ảnh: AP

Theo đó khoảng 1,24 triệu người Lebanon dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026.

Điều này đánh dấu sự suy giảm đáng kể so với trước khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát vào ngày 2/3, với ước tính trước đó là khoảng 874.000 người trải qua tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.

Báo cáo đánh giá nguyên nhân của sự suy giảm này là do xung đột, di dời và áp lực kinh tế, cho rằng tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng sẽ trầm trọng hơn nếu không có sự hỗ trợ nhân đạo và sinh kế một cách kịp thời và bền vững.

Mặc dù lệnh ngừng bắn tại Lebanon đạt được vào ngày 16/4, tuy nhiên Israel và Hezbollah tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công. Israel cũng thiết lập một vùng đệm an ninh tại miền Nam Lebanon và cảnh báo người dân chưa được quay trở lại.