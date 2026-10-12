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Hơn 3 triệu người Thái Lan chịu ảnh hưởng lũ lụt

Thứ Hai, 11:17, 12/10/2026
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VOV.VN - Theo số liệu mới nhất của cơ quan chức năng Thái Lan, hơn 3,14 triệu người dân tại 21 tỉnh và thủ đô Bangkok vẫn chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, nhà chức trách đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó với nguy cơ ngập lụt mới.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) mới đây cho biết, số liệu tính đến ngày 11/10 cho thấy, tình trạng ngập lụt được ghi nhận tại 100 huyện, ảnh hưởng đến hơn 1,1 triệu hộ gia đình. Trước đó, Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết lũ lụt đã khiến 60 người tử vong trên cả nước.  

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Ngập lụt tại tỉnh Ayutthaya (miền Trung Thái Lan). Nguồn: Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan

Theo ông Nirat Pongsitthaworn, Cục trưởng DDPM, mưa lớn đến rất lớn tại nhiều địa phương, cộng với lượng nước từ miền Bắc đổ về, khiến ngập lụt kéo dài và gây ảnh hưởng nặng nề tại miền Trung. Theo đó, thủ đô Bangkok hiện có gần 330.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng, trong khi con số này tại hai tỉnh Pathum Thani và Samut Prakan lần lượt là gần 249.000 và hơn 225.000 hộ.

Trong khi nhiều khu vực chưa hết ngập, Cục Khí tượng Thái Lan ngày 12/10 tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn đến rất lớn, kèm sấm sét và gió mạnh tại nhiều tỉnh thành trong ngày hôm nay và ngày 13/10.

DDPM đang phối hợp với chính quyền địa phương duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các địa bàn có nguy cơ cao. Nhiệm vụ trọng tâm là tiêu thoát nước tại những khu dân cư còn ngập và hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các nơi nước đã rút. Song song hoạt động cứu trợ, từ ngày 1/10, Thái Lan đã triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia nhằm bảo đảm quyền lợi cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trước những tổn thất do thiên tai.

Theo thông tin công bố, các hộ bị thiệt hại do lũ lụt đáp ứng điều kiện bảo hiểm sẽ được chi trả trước 10.000 baht và bồi thường bổ sung căn cứ thiệt hại thực tế, với tổng mức bồi thường tối đa 100.000 baht (gần 3.000 USD) cho mỗi căn nhà trong một đợt thiên tai. Đối với trường hợp tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, thân nhân được nhận khoản bồi thường 2 triệu baht (khoảng 60.000 USD).

Các biện pháp hỗ trợ được kỳ vọng giúp người dân giảm bớt những khó khăn trước mắt và từng bước ổn định cuộc sống, trong bối cảnh nhiều địa phương đang vừa khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa chuẩn bị ứng phó với nguy cơ ngập lụt mới.

PV/VOV-Bangkok
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