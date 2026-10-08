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Lũ lụt gây thiệt hại lớn, ngành lúa gạo Thái Lan có thể mất 12 tỷ baht

Thứ Năm, 05:25, 08/10/2026
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VOV.VN - Đợt lũ lụt kéo dài tại Thái Lan đang gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới hơn 150.000 nông dân trên cả nước. Riêng ngành lúa gạo được dự báo có thể thiệt hại tới 12 tỷ baht.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KResearch), đợt lũ từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 có thể khiến ngành sản xuất lúa vụ chính của Thái Lan thiệt hại khoảng 12 tỷ baht, tương đương 357 triệu USD. Khoảng 240.000 ha lúa đã bị ảnh hưởng hoặc hư hại do ngập lụt, trong bối cảnh nhiều địa phương bước vào vụ thu hoạch.

KResearch cảnh báo tình hình có thể tiếp tục diễn biến phức tạp khi các đợt mưa lớn mới kết hợp với nước lũ từ phía Bắc đổ về, triều cường dâng cao và việc tăng lưu lượng xả nước từ đập Chao Phraya. Mực nước tại nhiều vùng trũng thấp ở miền Trung Thái Lan có thể tiếp tục dâng cao trong những ngày tới.

lu lut gay thiet hai lon, nganh lua gao thai lan co the mat 12 ty baht hinh anh 1
Chính quyền tỉnh Rayong (miền Đông Thái Lan) kiểm tra các vườn cây bị ảnh hưởng do lũ. Ảnh: PRD Rayong

Trước nguy cơ sản lượng giảm sút, KResearch dự báo giá lúa gạo tại Thái Lan có thể tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tác động đến nguồn cung được đánh giá sẽ không quá nghiêm trọng do khu vực Đông Bắc, vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước (chiếm tới 61%), không bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt như miền Trung.

Trong khi đó, Cục Khuyến nông Thái Lan cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 1,7 triệu rai (hơn 270.000 ha) đất nông nghiệp tại 49 tỉnh, tác động tới trên 150.000 nông dân. Bên cạnh lúa gạo, nhiều diện tích cây trồng ngắn ngày và cây ăn quả cũng bị thiệt hại, trong đó có các vùng trồng sầu riêng giá trị cao ở miền Đông Thái Lan.

lu lut gay thiet hai lon, nganh lua gao thai lan co the mat 12 ty baht hinh anh 2
Các vườn cây ăn quả tại tỉnh Rayong chìm trong nước lũ. Ảnh: PRD Rayong

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đang triển khai các biện pháp hỗ trợ phục hồi sản xuất, bao gồm cung cấp giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau khi nước rút.

PV/VOV-Bangkok
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