Hơn 30 tàu dầu bị tấn công tại eo Hormuz trong tháng 10

Theo số liệu do Tổ chức Hòa bình Ngày nay (Now Greenpeace) và hãng Kpler phối hợp thực hiện, trong tháng 10/2026, eo biển Hormuz ghi nhận hơn 30 cuộc tấn công nhắm vào các tàu chở dầu lưu thông.

Một tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Tính từ đầu xung đột cuối tháng 2/2026, tổng số cuộc tấn công tàu dầu tại eo Hormuz lên tới hơn 130 cuộc. Đáng chú ý, hai tổ chức này khẳng định ít nhất 540 vết dầu loang đã được xác nhận trong các vùng biển khu vực gồm vịnh Ba Tư, vịnh Oman và eo biển Hormuz, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển. Bên thực hiện các cuộc tấn công, không được đề cập.

Thời gian gần đây, Iran liên tục thông báo việc tàu dầu hoặc chở khí tự nhiên gặp sự cố an ninh, chủ yếu do va phải thủy lôi, tại eo biển Hormuz. Mới nhất, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng nay tuyên bố có thêm 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã va phải thủy lôi và phát nổ. Trước đó, IRGC cũng thông báo có ít nhất 2 tàu dầu đã phát nổ do va phải thủy lôi trong ngày 12/11. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.