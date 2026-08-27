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Hơn 900 người mất tích sau lũ quét kinh hoàng tại Trung Quốc và Nepal

Thứ Năm, 11:48, 27/08/2026
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VOV.VN - Lũ quét và sạt lở tại Trung Quốc, Nepal khiến hơn 900 người mất tích, trong đó có nhiều du khách và người hành hương nước ngoài.

Tân Hoa xã ngày 27/8 cho biết, vụ sạt lở đất, lũ quét tại Tây Tạng, được cho là liên quan đến hiện tượng sập khối băng trên sông băng, đã khiến 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong khi đó, cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 162 người đã thiệt mạng sau khi lũ quét dữ dội tràn qua các khu dân cư tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc một ngày trước đó.

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Nhà cửa và phương tiện bị hư hại sau trận lũ quét dọc theo sông Trishuli tại huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: AP

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, trong số 558 người mất tích tại Tây Tạng có 260 người nước ngoài. Hai người dân đã được giải cứu. Tính đến sáng 27/8, ít nhất 3 người được xác nhận thiệt mạng.

Thảm họa tại Nepal và Tây Tạng không phải hiện tượng đơn lẻ. Hệ thống sông Lhende Khola đã xảy ra lũ lụt hai lần trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, những biến động ngày càng rõ rệt của hệ thống băng tuyết tại dãy Himalaya đang đặt ra nguy cơ đối với cộng đồng dân cư, cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp nước tại một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

Khu vực này từng hứng chịu một trận lũ quét tương tự vào tháng 8/2025, sau khi một hồ băng trên sông băng tại Tây Tạng tràn bờ trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao. Thảm họa khi đó khiến 9 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều công trình hạ tầng quan trọng, trong đó có một cây cầu nối Nepal với Trung Quốc. Hình ảnh từ các thiết bị bay không người lái (UAV) tại Nepal cho thấy nhiều tuyến đường bị phá hủy, trong khi các tòa nhà bị dòng nước lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Các thung lũng dốc tại khu vực này là những tuyến giao thông và trung tâm kinh tế quan trọng, nhưng cũng có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra thiên tai. Hình ảnh tại huyện Nuwakot, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, cho thấy nhiều công trình bị bao phủ bởi bùn đất sau khi lũ quét đi qua.

Trước đó, giới chức Nepal cho biết 403 người được báo cáo mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài. Ông Sunil Sharma, người phát ngôn cơ quan du lịch Nepal, cho hay 133 người trong số này là công dân Ấn Độ đang trên đường hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu. Danh sách người mất tích còn có 47 công dân Mỹ, 34 công dân Australia, 33 công dân Anh và 24 công dân Canada. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về các công dân Mỹ bị ảnh hưởng.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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