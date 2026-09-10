Nổ lớn tại nhiều khu vực ven biển Iran

Theo truyền thông nhà nước Iran, một loạt khu vực ven biển phía Nam nước này, trong đó có các thành phố Sirik, Minab và đảo Qeshm, đã ghi nhận các tiếng nổ dữ dội. Hãng thông tấn IRNA khẳng định các vụ nổ tại Sirik là do vũ khí thù địch gây ra. Tuy nhiên, các thông chi tiết khác, chưa được công bố.

Hình ảnh các vụ tấn công vào tàu dầu Iran do lực lượng Mỹ công bố (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hồi đêm qua, các nguồn tin Iran cũng ghi nhận một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực gần thành phố Jask.

Loạt vụ nổ mới nhất tại khu vực ven biển phía Nam Iran, được báo cáo trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran vừa có màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài nhiều ngày đầu tháng 9. Trong đó, chỉ trong ngày 8/9, quân đội Mỹ đã tấn công và phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Iran đáp trả bằng việc phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ đặt tại Jordan.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố tấn công 2 tàu khu trục Mỹ, đồng thời thu giữ một tàu lặn biển không người lái của hải quân Mỹ. Đặc biệt, Tehran tuyên bố đã tập kích 10 tàu hàng gần eo biển Hormuz với cáo buộc không hợp tác, đồng thời thông báo mở rộng không gian kiểm soát ra bên ngoài vùng biển chiến lược này.

Cùng với căng thẳng gia tăng tại Yemen, đợt leo thang mới tại eo Hormuz đã khiến giá dầu thô thế giới bật tăng mạnh, vượt mốc 100 USD/thùng trong ngày 9/9, lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026.