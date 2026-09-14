Houthi chiếm thêm 2 đảo chiến lược trên Biển Đỏ

2 đảo vừa bị Houthi chiếm giữ là Greater Hanish và Lesser Hanish, nằm cách eo biển Bab el-Mandab khoảng 160km về phía Bắc. Thông tin được 2 quan chức chính phủ Yemen xác nhận với một số nguồn tin khu vực sáng nay.

Lực lượng Houthi. Ảnh: AP

Với việc chiếm thêm 2 đảo chiến lược tại biển Đỏ, Houthi đã khống chế gần như toàn bộ vùng biển và ven bờ của Yemen bao quanh eo biển Bab el-Mandab – tuyến giao thương trọng yếu của khu vực và thế giới. Trước đó hồi trong tuần, Houthi đã đánh bật quân đội chính phủ và giành quyền kiểm soát lần lượt thành phố cảng chiến lược Mokha, thành phố cảng Dhubab và hòn đảo chiến lược nằm giữa eo biển Bab el-Mandab là Mayyun.

Bên cạnh đẩy mạnh tấn công quân chính phủ và chiếm giữ thêm lãnh thổ tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran còn liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào khu vực phía Nam Saudi Arabia. Trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã ban hành cảnh báo nguy cơ bị tấn công tại 4 thành phố phía Nam nước này là Najran, Khamis Mushait, Jazan và Abha. Đây là những khu vực đã hứng chịu ít nhất 2 đợt tập kích dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi trong tuần qua.

Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án hành động tấn công của Houthi vào Saudi Arabia, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và sự ổn định của toàn khu vực.