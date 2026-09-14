English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Houthi chiếm thêm 2 đảo chiến lược trên Biển Đỏ

Thứ Hai, 17:06, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực kháng cực mạnh mẽ của quân đội chính phủ Yemen, hôm 14/9, lực lượng Houthi tiếp tục chiếm giữ thêm 2 đảo chiến lược tại khu vực biển Đỏ, cho phép nhóm này mở rộng không gian kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược nối với Ấn Độ Dương.

2 đảo vừa bị Houthi chiếm giữ là Greater Hanish và Lesser Hanish, nằm cách eo biển Bab el-Mandab khoảng 160km về phía Bắc. Thông tin được 2 quan chức chính phủ Yemen xác nhận với một số nguồn tin khu vực sáng nay.

houthi chiem them 2 dao chien luoc tren bien Do hinh anh 1
Lực lượng Houthi. Ảnh: AP

Với việc chiếm thêm 2 đảo chiến lược tại biển Đỏ, Houthi đã khống chế gần như toàn bộ vùng biển và ven bờ của Yemen bao quanh eo biển Bab el-Mandab – tuyến giao thương trọng yếu của khu vực và thế giới. Trước đó hồi trong tuần, Houthi đã đánh bật quân đội chính phủ và giành quyền kiểm soát lần lượt thành phố cảng chiến lược Mokha, thành phố cảng Dhubab và hòn đảo chiến lược nằm giữa eo biển Bab el-Mandab là Mayyun.

Bên cạnh đẩy mạnh tấn công quân chính phủ và chiếm giữ thêm lãnh thổ tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran còn liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào khu vực phía Nam Saudi Arabia. Trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã ban hành cảnh báo nguy cơ bị tấn công tại 4 thành phố phía Nam nước này là Najran, Khamis Mushait, Jazan và Abha. Đây là những khu vực đã hứng chịu ít nhất 2 đợt tập kích dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi trong tuần qua.

Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án hành động tấn công của Houthi vào Saudi Arabia, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và sự ổn định của toàn khu vực.

houthi-supporter.jpg

Houthi gia tăng sức ép quân sự lên Saudi Arabia

VOV.VN - Sau vụ tập kích khiến Saudi Arabia phải đóng tuyến đường ống dầu Đông-Tây, sức ép an ninh đối với quốc gia này tiếp tục gia tăng, khi lực lượng Houthi tại Yemen ngày 12/9 tiếp tục tuyên bố đã dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia Vùng Vịnh này.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới
Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Houthi công bố video xe thiết giáp đối phương bị bắn cháy ở Yemen
Houthi công bố video xe thiết giáp đối phương bị bắn cháy ở Yemen

VOV.VN - Hôm 11/9, lực lượng nổi dậy Houthi (do Iran hậu thuẫn) ở Yemen đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh các xe của phe đối lập (được Saudi Arabia hậu thuẫn) bị tấn công và hư hại.

Houthi công bố video xe thiết giáp đối phương bị bắn cháy ở Yemen

Houthi công bố video xe thiết giáp đối phương bị bắn cháy ở Yemen

VOV.VN - Hôm 11/9, lực lượng nổi dậy Houthi (do Iran hậu thuẫn) ở Yemen đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh các xe của phe đối lập (được Saudi Arabia hậu thuẫn) bị tấn công và hư hại.

Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi
Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi

VOV.VN - Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen, khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi, đó Saudi Arabia tiếp tục không kích các vị trí của Houthi.

Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi

Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi

VOV.VN - Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen, khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi, đó Saudi Arabia tiếp tục không kích các vị trí của Houthi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ