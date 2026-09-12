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Houthi công bố video xe thiết giáp đối phương bị bắn cháy ở Yemen

Thứ Bảy, 22:56, 12/09/2026
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VOV.VN - Hôm 11/9, lực lượng nổi dậy Houthi (do Iran hậu thuẫn) ở Yemen đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh các xe của phe đối lập (được Saudi Arabia hậu thuẫn) bị tấn công và hư hại.

Đài truyền hình vệ tinh Al-Masirah (kênh tin tức do Houthi kiểm soát) đã phát sóng những hình ảnh cho thấy các xe (bao gồm xe thiết giáp) của đối phương bị hư hại và thiêu rụi ở Yemen, cảnh triển khai lực lượng của các tay súng Houthi cùng hình ảnh eo biển Bab al-Mandab.

Theo kênh truyền hình này, trong video, các tay súng Houthi vừa hô vang khẩu hiệu vừa giương cao súng trường khi đứng trên một chiếc xe quân sự tại huyện Dhubab, tỉnh Taiz.

Clip do Al-Masirah công bố về các xe đối phương bị cháy rụi:

 

Hình ảnh và phần thuyết minh của video (bằng tiếng Arab) cho thấy có những thi thể được phủ kín vẫn nằm lại tại nơi các xe này bị tấn công.

Clip được quay bằng UAV và các xe hư hại nằm tại một giao lộ giữa ngã ba Dhubab và ngã ba Amri trên đường đi từ Mokha tới. Những tay súng Houthi hô khẩu hiệu với nội dung như “đả đảo Mỹ và Israel, nguyền rủa người Do Thái, chiến thắng cho đạo Hồi”.

Một tấm biển báo ghi bằng tiếng Arab với nội dung: “Eo biển Bab al-Mandab, rẽ phải, Aden 216 km”. Đoạn cuối clip là hình ảnh mà Al-Masirah cho là eo biển này.

Lực lượng nổi dậy Houthi đã chiếm giữ đảo Mayun nằm ở cửa ngõ Biển Đỏ - một tuyến đường thay thế quan trọng để vận chuyển dầu mỏ và các mặt hàng xuất khẩu khác của Saudi Arabia kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2, trong bối cảnh việc tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Thông thường, khoảng 12% lượng hàng hóa toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Bab al-Mandab ở đầu phía nam của Biển Đỏ. Tuyến đường này đặc biệt quan trọng đối với Saudi Arabia, một đồng minh chủ chốt của Mỹ.

Tình trạng giao tranh leo thang đang đe dọa chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh vốn đã giúp tạm dừng phần lớn cuộc nội chiến tại Yemen kể từ năm 2022. Số phận của 40 triệu người dân tại quốc gia nghèo nhất thế giới Arab này đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nội chiến đã cướp đi sinh mạng của 150.000 người và đẩy nhiều người khác đến bờ vực nạn đói.

Cơ quan di cư của Liên hợp quốc hôm 11/9 cho biết rằng sự gia tăng giao tranh trong tuần qua đã khiến hơn 46.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Lực lượng Houthi đã giao tranh với chính phủ Yemen từ năm 2014, thời điểm nhóm nổi dậy này chiếm giữ phần lớn khu vực miền bắc và miền trung Yemen cũng như thủ đô Sanaa.

Saudi Arabia đã tham gia cuộc chiến vào năm sau đó (2015) để ủng hộ phe chính phủ.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn tin: AP; Video: Al-Masirah TV
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