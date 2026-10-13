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Houthi đẩy mạnh tấn công, 10 quốc gia có công dân thiệt mạng tại Saudi Arabia

Thứ Ba, 05:31, 13/10/2026
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VOV.VN - Bất chấp lên án và phản đối của quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào Saudi Arabia. Hoạt động tập kích gây ra nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô thủ đô Riyadh cùng một số địa phương. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại gây ra, chưa được xác định.

Liên quân Arabia do Saudi Arabia lãnh đạo tại Yemen tối qua cho biết, hệ thống phòng không của lực lượng này vừa bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Houthi nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra, không được đề cập.

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Khói đen và lửa bốc lên tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) trong một cuộc tấn công. Ảnh: AP

Cùng lúc, nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn, thông báo đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia. Một trong các mục tiêu tập kích là sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công là một tên lửa đạn đạo. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, Houthi tấn công sân bay King Khalid của Saudi Arabia.

Trước đó, trong các ngày 10 và 11/10, Houthi cũng tuyên bố đã nhiều lần tập kích cảng hàng không quan trọng nhất của Saudi Arabia ở thủ đô Riyadh. Giới chức Saudi Arabia xác nhận các cuộc tấn công của Houthi vào sân bay King Khalid khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương, là mức thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận tại một sân bay ở Saudi Arabia vì hành vi thù địch, trong nhiều thập niên.

Tính đến ngày 12/10, có tổng cộng 10 quốc gia có công dân thiệt mạng tại sân bay King Khalid vì các cuộc tập kích của Houthi 2 ngày cuối tuần qua. Cụ thể, ngoài Saudi Arabia có 4 công dân tử vong, 9 quốc gia còn lại ghi nhận công dân thiệt mạng là Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Sudan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh và Palestine.  

Bên cạnh tổn thất nghiêm trọng về người, các cuộc tấn công của Houthi còn khiến hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid bị hủy. Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia hôm qua thông báo sân bay King Khalid tiếp tục phải đóng cửa và dừng hoạt động đến ngày 17/10.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh ban hành cảnh báo an ninh mới đối với công dân nước này ở Saudi Arabia. Đây là lần thứ 3 trong 3 ngày liên tiếp, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh đưa ra khuyến cáo an ninh đối với công dân Hoa Kỳ. Khuyến cáo kêu gọi người Mỹ thận trọng cao độ khi sử dụng các sân bay tại Saudi Arabia, đồng thời lưu ý về khả năng các chuyến bay đến và đi từ quốc gia vùng Vịnh có thể bị hủy, không phận bị đóng cửa, hay kế hoạch di chuyển có thể bị gián đoạn bất ngờ.  

Trên bình diện quốc tế, lãnh đạo Liên hợp quốc cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ các nước, đã cực lực lên án lực lượng Houthi tấn công hạ tầng dân sự và các sân bay tại Saudi Arabia. Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nêu rõ việc tập kích dân thường và hạ tầng dân sự, là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và cần phải lập tức chấm dứt.

Bá Thi/VOV-Cairo
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