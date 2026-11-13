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Houthi dồn dập tấn công Saudi Arabia, Hội đồng Bảo an mở rộng trừng phạt

Thứ Sáu, 15:41, 13/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công Saudi Arabia trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn các biện pháp trừng phạt.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã đánh chặn hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (drone) được cho là của lực lượng Houthi nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu khí và quân sự.

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Sân bay Saudi Arabia bị Houthi tập kích trước đây. Ảnh: AP.

Cụ thể, các lực lượng thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn các máy bay không người lái nghi của Houthi trên khu vực Riyadh và tỉnh miền Đông của Saudi Arabia. Thông tin này được đưa ra ngay khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này.

Thiếu tướng Turki al-Maliki, phát ngôn viên của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, đã thông báo về việc đánh chặn các máy bay không người lái nghi của Houthi vào hôm 12/11, theo một tuyên bố được hãng thông tấn Saudi Press Agency đăng tải.

Phát ngôn viên quân sự của Houthi, Yahya Saree, cho biết nhóm này đã sử dụng UAV để nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu khí và tài sản quân sự tại vương quốc này, bao gồm một trạm bơm trên tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây. Saree cho biết, họ cũng nhắm tới cơ sở dầu khí Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Phía Riyadh cho biết họ đã chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày thông qua tuyến đường ống Đông - Tây đến Yanbu, tương đương khoảng 4% nguồn cung toàn cầu.

Phát ngôn viên Saree còn tuyên bố rằng một máy bay vận tải quân sự tại sân bay Sharurah, gần biên giới Yemen, đã bị nhắm mục tiêu bởi UAV; trong khi đó, một tên lửa đạn đạo phóng về phía căn cứ không quân Khamis Mushait đã “đánh trực diện vào mục tiêu”.

Đại diện của Houthi cho biết thêm rằng lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của Saudi Aramco tại thủ đô Riyadh, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ phía Saudi Arabia cho rằng nhóm này đã nhắm vào khu vực Mecca hôm 11/11.

Hội đồng Bảo an gia hạn các biện pháp trừng phạt

Hôm 12/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan đến Yemen thêm một năm nữa. Các biện pháp này bao gồm đóng băng tài sản và áp đặt lệnh cấm đi lại, đồng thời yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào Saudi Arabia.

Các thành viên HĐBA LHQ kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế, tránh các hành động gây leo thang căng thẳng, đồng thời giải quyết những bất đồng và tranh chấp thông qua đàm phán”, đồng thời khẳng định ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của cả Saudi Arabia và Yemen.

Tuyên bố của HĐBA LHQ nêu rõ: “Nghị quyết lên án hành động leo thang quân sự của lực lượng Houthi, các cuộc tấn công trên biển và xuyên biên giới nhắm vào Saudi Arabia, cũng như các mối đe dọa của lực lượng này đối với các tàu vận tải thương mại”.

Nghị quyết nhấn mạnh rằng các biện pháp được áp dụng nhằm duy trì lệnh trừng phạt “sẽ không áp dụng đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cho thường dân, và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động thương mại hợp pháp”.

Đại sứ Phó Thông, Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc, phát biểu: “Các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an chỉ là phương tiện, không phải là mục đích cuối cùng”. Ông bày tỏ hy vọng rằng “tình hình tại Yemen sẽ sớm hạ nhiệt”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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