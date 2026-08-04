Houthi tấn công Saudi Arabia, tàu dầu bị tập kích ngoài khơi Oman

Trong bài viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree khẳng định chiếc UAV cảm tử của nhóm này đã đánh trúng một mục tiêu nhạy cảm bên trong sân bay Najran, phía Nam Saudi Arabia. Đòn tập kích nhằm đáp trả các hành vi xâm phạm không phận Yemen do các UAV của Saudi Arabia tiến hành thời gian qua. Tuy nhiên, thông tin về cuộc tấn công của Houthi chưa được giới chức Saudi Arabia hay các nguồn độc lập xác nhận.

Đây là lần đầu tiên sau gần 1 tuần, Houthi tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia. Trước đó, trong những ngày qua, Houthi chủ yếu thực hiện biện pháp phong tỏa hàng hải với Saudi Arabia, bao gồm xua đuổi các tàu định tiến vào các cảng của Riyadh, hay ngăn không cho các phương tiện của Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandab.

Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Saudi Arabia và Houthi từ hôm 13/7, sau khi Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn, tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa, để ngăn không cho máy bay Iran hạ cánh. Một ngày sau đó, Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay Abha của Saudi Arabia để trả đũa. Tiếp đó, nhóm này triển khai phong tỏa hàng hải với Saudi Arabia từ ngày 20/7, đồng thời mở nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Saudi Arabia trên vùng biển khu vực.