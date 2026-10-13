Houthi tiếp tục tấn công, Ai Cập sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị từ Saudi Arabia

Cairo cũng đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng gia nhập Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca cùng Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg, bên lề kỳ họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IFM) ở Bangkok, Thái Lan. Khi được hỏi liệu Ai Cập có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia trong bối cảnh Houthi đang đẩy mạnh tập kích vào quốc gia vùng Vịnh hay không, Ngoại trưởng Abdelatty khẳng định Cairo hoàn toàn không do dự và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Riyadh, nếu được đề nghị. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Ai Cập đồng thời xác nhận Cairo đang cân nhắc một cách nghiêm túc về việc gia nhập Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký hồi tháng 8 giữa Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Saudi Arabia, được Ngoại trưởng Ai Cập đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công chưa từng có nhằm vào hạ tầng năng lượng và hệ thống sân bay tại Saudi Arabia. Chỉ trong cuối tuần qua, các cuộc tập kích của Houthi vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, đã khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trong số những người tử vong có cả công dân Ai Cập cùng 9 nước khác như Mỹ, Jordan, Pakistan, Ấn Độ…

Mới nhất, trong sáng nay, Houthi tiếp tục bị báo buộc phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo về phía khu vực Khamis Mushait ở Tây Nam Saudi Arabia. Cả 2 tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Saudi Arabia bắn hạ. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại gây ra bởi cuộc tấn công, chưa được công bố. Nhóm vũ trang thân Iran cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.