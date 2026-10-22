Houthi tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí của Saudi Arabia

Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) cho biết, thương vong xảy ra khi hệ thống phòng không Saudi Arabia thực hiện nỗ lực đánh chặn một máy bay không người lái được phóng đi từ Yemen, nhắm vào mỏ dầu Shaybah của Tập đoàn dầu khí Aramco ở tỉnh Đông.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ một cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia hồi tháng 7/2026. Ảnh: Copernicus Sentinel-2/Reuters

Vụ việc làm cháy một phương tiện của nhà thầu đang làm việc trong mỏ dầu, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở này. Ngoài 2 người thiệt mạng, gồm 1 người Philippines và 1 người Nepal, vụ việc còn khiến 2 người khác bị thương. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ thương vong là do chiếc máy bay thù địch, hay hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không, gây ra. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Mỏ dầu Shaybah là một trong những cơ sở dầu khí quan trọng nhất tại Saudi Arabia, nằm gần biên giới UAE. Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày qua, cơ sở dầu khí này bị Houthi tập kích. Ngoài các cơ sở dầu khí, thời gian qua, Houthi còn tấn công dữ dội vào các sân bay tại Saudi Arabia. Trong đó, cuộc tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10 khiến 13 người chết, hơn 300 người bị thương.

Nhiều hãng hàng không quyết định tạm dừng khai thác sân bay King Khalid, trong khi nhiều quốc gia ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, khuyến cáo công dân thận trọng khi di chuyển đến Saudia Arabia. Đặc biệt, Ai Cập, một trong những đối tác chặt chẽ nhất của Saudi Arabia, tuyên bố sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết và có thể để giúp Riyadh bảo vệ an ninh, nếu được đề nghị.