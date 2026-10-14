Houthi tiếp tục tấn công thủ đô của Saudi Arabia

Riyadh tiếp tục bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của Houthi

Liên quân A rập tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi tại khu vực thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Trước đó khoảng hơn 1h, liên quân cũng thông báo đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực Dhahran và Haradh ở phía Đông Saudi Arabia.

Tính chung trong ngày 13/10, liên quân Saudi Arabia - Yemen đã bắn hạ tổng cộng 6 tên lửa đạn đạo cùng 6 UAV cảm tử của Houthi phóng vào Saudi Arabia. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được công bố. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra tuyên bố liên quan.

Riyadh tiếp tục bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của Houthi (Ảnh: Reuters).

Trước đó, như tin đã đưa, Houthi đã tiến hành loạt cuộc tập kích gây thương vong nghiêm trọng vào Saudi Arabia, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Cụ thể, chỉ riêng các cuộc tấn công 2 ngày cuối tuần qua nhằm vào sân bay King Khalid, đã khiến tổng cộng 14 người thuộc 10 quốc tịch khác nhau thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Hoạt động của sân bay King Khalid bị đình trệ hoàn toàn và hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Liên hợp quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới, đã cực lực lên án các cuộc tấn công của Houthi, cáo buộc nhóm vũ trang thân Iran vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu lực lượng này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhắm vào dân thường cũng như mục tiêu dân sự. Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, đã để ngỏ khả năng can thiệp quân sự để trấn áp Houthi.