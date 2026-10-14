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Ông Trump cảnh báo Houthi, có thể đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp

Thứ Tư, 05:18, 14/10/2026
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VOV.VN - Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen cố tình đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, đồng thời cảnh báo ông sẽ “không bao giờ quên” các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào Saudi Arabia.

Ông Trump cảnh báo Houthi sau các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng lực lượng Houthi đang có “những hành vi rất tồi tệ”. Ông cáo buộc nhóm này nối lại các cuộc tấn công theo chỉ đạo của Iran, sau một thời gian tương đối yên tĩnh kể từ các cuộc không kích của Mỹ tại Yemen năm ngoái.

Ông Trump cũng nhấn mạnh cảnh báo của mình sẽ không chỉ dừng lại trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Ông viết rằng ông “sẽ có mặt sau cuộc bầu cử” và “sẽ không bao giờ quên” những gì lực lượng Houthi đã làm.

Ong trump canh bao houthi, co the de nghi tho nhi ky can thiep hinh anh 1
Ông Trump cảnh báo Houthi sau các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia (Ảnh: Reuters).

Cảnh báo được đưa ra sau loạt vụ tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có vụ tấn công sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và buộc sân bay phải đóng cửa. Các vụ tấn công cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng không và khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông “có thể” đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan can thiệp để hỗ trợ các lợi ích của Saudi Arabia. Ông Trump cho rằng Tổng thống Erdogan sẽ đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

Lực lượng Houthi, hiện kiểm soát phần lớn Yemen, đã chiến đấu chống lại chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn từ năm 2014. Căng thẳng leo thang mạnh trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran kéo dài 8 tháng, khi Houthi tăng cường các cuộc tấn công vào tàu thương mại trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Quang Trung/VOV-Washington
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