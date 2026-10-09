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Houthi tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia

Thứ Sáu, 05:57, 09/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 8/10 tiếp tục tấn công vào các khu vực bên trong lãnh thổ Saudi Arabia, trong đó có Thủ đô Riyadh.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu hôm qua (8/10) cho biết đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa đạn đạo do Houthi tấn công vào các khu vực tại Saudi Arabia.

Theo tuyên bố của Liên minh, 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào Thủ đô Riyadh, tên lửa đạn đạo thứ ba phóng về phía thành phố Khamis Mushait ở phía Tây Nam Saudi Arabia.

houthi tiep tuc tan cong vao lanh tho saudi arabia hinh anh 1
Lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Còn theo Lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia, mảnh vỡ do vụ đánh chặn tên lửa nhằm vào Thủ đô Riyadh đã gây hư hại cho một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Báo cáo chưa đưa ra thương vong về người.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia gia tăng.

Đáng chú ý, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Thủ đô Riyadh và sân bay quốc tế Abha diễn ra trong 2 ngày trước đó, đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương.

Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, dẫn chứng các cuộc tấn công vào các sân bay của Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo về sự leo thang quân sự rộng hơn ở Yemen và khu vực xung quanh.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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