Nóng thế giới hôm nay 16/9: Houthi phóng tên lửa và UAV tấn công Saudi Arabia

Houthi tấn công Saudi Arabia, nguy cơ khủng hoảng dầu gia tăng: Lực lượng Houthi cho biết đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một căn cứ không quân ở Khamis Mushait, miền Nam Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi tại quận Bani Matar trên đường đến Sanaa, Yemen. Ảnh: AP

Theo tuyên bố của Houthi, các mục tiêu bị tấn công gồm nhà chứa máy bay, hệ thống radar, đường băng và kho đạn. Lực lượng Houthi cho biết đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào Yemen.

13 người bị thương khi Houthi tấn công Saudi Arabia: Liên minh quân sự do Saudi Arabia hôm 15/9 cho biết 13 dân thường đã bị thương trong các cuộc tấn công vũ trang mới do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện và nhắm vào nước này trong ngày 14/9.

Theo nguồn tin, 3 thành phố phía Nam Saudi Arabia bị Houthi tập kích ngày 14/9 là Khamis Mushait, Abha và Taif. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, tình trạng thương tích cụ thể của các nạn nhân, không được đề cập.

Saudi Arabia quyết nối lại đường ống dầu Đông - Tây trong vài ngày tới: Saudi Arabia đang đẩy nhanh quá trình sửa chữa tuyến đường ống dầu chiến lược Đông - Tây, với mục tiêu khôi phục một phần hoạt động trong vài ngày tới, nhằm duy trì xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng.

Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum ngày 15/9, cho biết Saudi Arabia đang sửa chữa tuyến đường ống Đông - Tây “nhanh nhất có thể”, đồng thời nhấn mạnh các đánh giá về tình trạng của tuyến đường ống cần dựa trên thông tin chính thức từ Riyadh. Ông cho biết lượng dầu dự trữ tại cuối tuyến ống vẫn cho phép hoạt động bốc dầu lên tàu tiếp tục trong thời gian tuyến này tạm ngừng.

Mỹ công bố báo cáo chính thức đầu tiên về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran: Báo cáo chính thức đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy cuộc chiến với Iran trong bốn tháng đầu đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ USD, đồng thời gây thiếu hụt đạn dược, tổn thất lớn về máy bay, thiết bị và cơ sở quân sự.

Báo cáo của Cơ quan Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội, đánh giá giai đoạn từ khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2 đến hết ngày 30/6 và cung cấp một trong những thống kê chính thức đầu tiên về quy mô cũng như tác động của cuộc chiến đối với quân đội và các cơ quan Mỹ.

Tàu dầu vướng thủy lôi phát nổ tại eo biển Hormuz, Iran cấm 77 tàu lưu thông: Một tàu chở dầu nước ngoài được cho là đã vướng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz, trong khi Iran công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Mỹ tấn công tàu dầu Iran. Ảnh: Reuters

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết phương tiện gặp nạn là Algaya – một tàu chở dầu cơ lớn. Chiếc tàu này đã đi vào vùng không an toàn ở eo Hormuz mà Iran đã từng cảnh báo. Sau khi vướng phải thủy lôi, con tàu đã bốc cháy dữ dội. Các nỗ lực dập lửa đã không mang lại hiệu quả và phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trung Quốc công bố tiêu chuẩn giao diện não - máy tính tích hợp AI đầu tiên: Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (NMPA) cho biết, các thiết bị y tế giao diện não - máy tính (BCI) hoạt động như những cỗ máy thông minh có khả năng “đọc hiểu” tín hiệu não bộ. Chúng cần “học” từ khối lượng lớn dữ liệu điện não đồ (EEG) để “huấn luyện” các thuật toán AI nhằm diễn giải chính xác ý định của bệnh nhân, do đó chất lượng dữ liệu đóng vai trò then chốt đối với cả kết quả điều trị lẫn sự an toàn của người bệnh.

Ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã làm trung gian cho một thỏa thuận, theo đó Nga và Ukraine sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu diesel của đối phương.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi ông yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 14/9, ông Trump cho rằng đà tăng giá nhiên liệu diesel có liên quan chủ yếu đến xung đột Nga-Ukraine, thay vì tình hình tại Trung Đông.

Tiêm kích NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga: Ngày 14/9, các tiêm kích NATO đã bắn hạ một phương tiện bay không người lái (UAV) chưa xác định tại miền nam Litva gần biên giới Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan xung đột Ukraine tiếp tục gia tăng. Theo ông Vilmantas Vitkauskas, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, UAV nói trên xâm nhập không phận nước này ngay sau nửa đêm và bị bắn hạ khoảng 30 phút sau đó tại một khu vực nông thôn gần làng Pratkunai, phía tây thủ đô Vilnius.

Tiêm kích NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga. Ảnh minh họa: CC0

Tình huống F-16 Ba Lan suýt bắn nhầm tiêm kích MiG-29 Ukraine: Lực lượng Ba Lan từng suýt rơi vào tình huống phải khai hỏa nhằm vào một tiêm kích MiG-29 của Ukraine hoạt động gần biên giới trong đợt tập kích của Nga hôm 30/7, do phía Ba Lan khi đó không được thông báo về hoạt động của máy bay Ukraine.

Thông tin trên được Tướng Ireneusz Nowak, Tư lệnh Tác chiến các lực lượng vũ trang Ba Lan, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với báo Rzeczpospolita. Theo ông Nowak, đêm 30/7, hai tiêm kích F-16 Ba Lan được triển khai tuần tra ở miền đông nước này trong lúc Nga tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào miền tây Ukraine. Một chiếc vừa hoàn tất tiếp nhiên liệu trên không, trong khi chiếc còn lại hoạt động gần biên giới Ba Lan - Ukraine.

Trung Quốc cảnh báo rủi ro AI đối với người dùng Internet chưa thành niên: Trung Quốc hiện có khoảng 198 triệu người dùng Internet chưa thành niên, với tỷ lệ phổ cập Internet đạt 98,3%. Tuy nhiên, việc trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận AI ngày càng nhiều cũng làm gia tăng lo ngại về kỹ năng số, nhận diện nội dung sai lệch và nguy cơ lạm dụng công nghệ.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tuyên truyền An ninh mạng Quốc gia Trung Quốc năm 2026 diễn ra ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã công bố báo cáo “Sách Xanh về phát triển thanh thiếu niên: Khảo sát tình hình sử dụng Internet của người chưa thành niên trên toàn quốc”.

Ông Trump bác bỏ cảnh báo về AI, phản đối siết quản lý ngành công nghệ: Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc siết quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng Mỹ đã có đủ công cụ pháp lý để giám sát các công ty AI, đồng thời cảnh báo Trung Quốc có thể hưởng lợi nếu Mỹ làm chậm phát triển công nghệ này.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “hàng rào kiểm soát” duy nhất mà AI cần là một tổng thống mạnh mẽ và thông minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi những lời kêu gọi tăng cường quản lý ngành AI là một “trò lừa bịp”, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ hưởng lợi nếu những nghi ngại khiến Mỹ làm chậm quá trình phát triển công nghệ này.

Mỹ lần đầu thừa nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo: Phát biểu ngày 14/9 tại Hội nghị Không quân, Không gian và Không gian mạng năm 2026 của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Không gian Mỹ, tổ chức tại National Harbor, bang Maryland, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết Lực lượng Không gian nước này hiện sở hữu các hệ thống vũ khí hoạt động trên quỹ đạo.

“Ngày nay, chúng tôi tiếp tục bảo đảm khả năng sẵn sàng ứng phó với những thách thức từ các mối đe dọa đang thay đổi, bất kể chúng xuất hiện ở đâu. Đó là lý do Lực lượng Không gian hiện có các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước hành động thù địch của đối phương”, ông Meink nói.

Hàn Quốc sẽ mua thêm 20 trực thăng săn ngầm của Mỹ: Hàn Quốc có kế hoạch sẽ mua thêm khoảng 20 trực thăng săn ngầm MH-60R Seahawk của Mỹ kéo dài đến năm 2032.

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), tại cuộc họp của Ủy ban Thúc đẩy Dự án Quốc phòng diễn ra vào ngày 15/9, nước này đã quyết định phê duyệt kế hoạch mua thêm khoảng 20 máy bay trực thăng MH-60R Seahawk do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Tổng ngân sách dự án được thông qua lên tới 3,24 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 2,4 tỷ USD) và kéo dài đến năm 2032.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ với Nga: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ “mở rộng và làm sâu sắc” quan hệ hợp tác với Nga, đồng thời bày tỏ ủng hộ Moscow trong “cuộc chiến thiêng liêng” nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và công lý quốc tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/9 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra tuyên bố trên trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.