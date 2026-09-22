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Hungary đề nghị Mỹ không áp thuế vì mua dầu Nga

Thứ Ba, 09:29, 22/09/2026
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VOV.VN - Hungary đang đề nghị các quan chức Mỹ không áp thuế đối với quốc gia Trung Âu này do vẫn đang mua dầu của Nga. Đây có thể là một phép thử đối với nhà lãnh đạo mới của Hungary, người đã giành chiến thắng áp đảo trước cựu Thủ tướng Viktor Orban, đồng minh của Tổng thống Trump.

Tuần trước, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026, cho phép và mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm theo luật định đối với Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật này vào ngày 18/9. Luật này cho phép Tổng thống Mỹ có khả năng áp đặt thuế quan thương mại lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga với số lượng lớn.

hungary de nghi my khong ap thue vi mua dau nga hinh anh 1
Dầu mỏ Nga. Ảnh: Reuters.

Hungary là một trong những nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia này có thể là mục tiêu áp thuế theo luật mới của Mỹ.

Trong suốt hơn một thập kỷ dưới thời cựu Thủ tướng Victor Orban, Hungary đã duy trì quan hệ mật thiết với Nga và không chấp nhận việc từ bỏ mua dầu từ Nga. Trong khi liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy loại bỏ nguồn cung dầu từ Nga, thì quốc gia này lại gia tăng nhập khẩu khí đốt từ Nga, tổng lượng nhập khẩu ước khoảng 90% từ Nga. Hungary cũng là nước thường xuyên phản đối các biện pháp chống lại Nga của Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, người kế nhiệm của ông Victor Orban, Thủ tướng Peter Magyar, đã cam kết đa dạng hóa nhập khẩu năng lượng và chấm dứt chính sách thân Nga của các chính phủ tiền nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Hungary, Marton Hajdu, đồng thời cũng là thành viên của đảng cầm quyền, vừa có cuộc gặp các quan chức Mỹ tại thủ đô Washington và cho biết ông đã đề nghị các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng giúp Hungary giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và đảm bảo nguồn cung năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau. Ông cũng đã yêu cầu các quan chức Mỹ không áp thuế đối với Hungary trong giai đoạn nước này đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Hải Đăng/VOV-Praha
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