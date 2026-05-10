Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức

Ngày 9/5, ông Peter Magyar, một chính trị gia bảo thủ Hungary ủng hộ Liên minh châu Âu (EU), đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orban, với lời hứa đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa Hungary trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu.

Lễ nhậm chức của ông Magyar đã thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và cờ EU. Dự kiến, Chính phủ của ông Magyar sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Với đa số áp đảo trong Quốc hội, Đảng Tisza của ông đã giành được 141 trong số 199 ghế của quốc hội có quyền sửa đổi hiến pháp và thúc đẩy các cải cách quan trọng. Đảng cầm quyền cũng tuyên bố sẽ thu hồi lại các tài sản nhà nước bị tham nhũng và phá bỏ hoàn toàn hệ thống cũ dưới thời cựu thủ tướng Orban.

Trái với thông lệ, cựu thủ tướng Orban đã không có mặt tại Quốc hội trong lễ nhậm chức, điều mà ông Magyar bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trên cương vị lãnh đạo mới, ông Magyar cũng gửi lời xin lỗi về những sai sót của chính phủ tiền nhiệm.

Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu Âu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube lần đầu tiên sau 12 năm - báo hiệu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Nhiệm vụ cấp bách nhất của tân thủ tướng Magyar là giải phóng hơn 20 tỷ USD quỹ EU để vực dậy nền kinh tế Hungary và tạo thêm nguồn ngân sách cho các cam kết tranh cử quan trọng, cũng như tăng chi tiêu trong các lĩnh vực bị bỏ quên nhiều năm như y tế và giáo dục.

Hàng chục nghìn người ủng hộ có mặt ở quảng trường và khu vực quanh tòa nhà Quốc hội.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã hết lời chào đón ông Magyar, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm thù địch và cản trở từ phía Budapest. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu rằng nhiệm kỳ thủ tướng của ông Magyar mang niềm hy vọng và lời hứa về sự đổi mới trong thời điểm đầy thách thức.