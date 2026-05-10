  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức

Chủ Nhật, 05:11, 10/05/2026
VOV.VN - Ông Peter Magyar chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban. Sự kiện được xem là bước ngoặt lớn trong chính trường Hungary, mở ra kỳ vọng cải cách và tái thiết quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu.

Ngày 9/5, ông Peter Magyar, một chính trị gia bảo thủ Hungary ủng hộ Liên minh châu Âu (EU), đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orban, với lời hứa đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa Hungary trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu.

Tân thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên thệ nhậm chức (Ảnh AFP)

Lễ nhậm chức của ông Magyar đã thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và cờ EU. Dự kiến, Chính phủ của ông Magyar sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Với đa số áp đảo trong Quốc hội, Đảng Tisza của ông đã giành được 141 trong số 199 ghế của quốc hội có quyền sửa đổi hiến pháp và thúc đẩy các cải cách quan trọng. Đảng cầm quyền cũng tuyên bố sẽ thu hồi lại các tài sản nhà nước bị tham nhũng và phá bỏ hoàn toàn hệ thống cũ dưới thời cựu thủ tướng Orban.

Trái với thông lệ, cựu thủ tướng Orban đã không có mặt tại Quốc hội trong lễ nhậm chức, điều mà ông Magyar bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trên cương vị lãnh đạo mới, ông Magyar cũng gửi lời xin lỗi về những sai sót của chính phủ tiền nhiệm.

Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu Âu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube lần đầu tiên sau 12 năm - báo hiệu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Nhiệm vụ cấp bách nhất của tân thủ tướng Magyar là giải phóng hơn 20 tỷ USD quỹ EU để vực dậy nền kinh tế Hungary và tạo thêm nguồn ngân sách cho các cam kết tranh cử quan trọng, cũng như tăng chi tiêu trong các lĩnh vực bị bỏ quên nhiều năm như y tế và giáo dục.

Hàng chục nghìn người ủng hộ có mặt ở quảng trường và khu vực quanh tòa nhà Quốc hội.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã hết lời chào đón ông Magyar, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm thù địch và cản trở từ phía Budapest. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu rằng nhiệm kỳ thủ tướng của ông Magyar mang niềm hy vọng và lời hứa về sự đổi mới trong thời điểm đầy thách thức.

Hải Đăng/VOV-Praha
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam vừa phối hợp chính quyền thành phố Zalaegerszeg (Hungary) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm dựng Tượng đài của Người, đồng thời tọa đàm về tư tưởng đoàn kết quốc tế – giá trị nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU

VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

EU và Hungary nỗ lực khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của khối

VOV.VN - Ngày 29/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng đắc cử của Hungary, Peter Magyar đã có cuộc thảo luận về việc giải ngân các khoản tiền của EU bị đóng băng do lo ngại về vấn đề pháp quyền và tham nhũng.

