Hy Lạp tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia Trung Đông

Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố rằng, Hy Lạp mong muốn khởi động các dự án hợp tác quốc phòng mới với các quốc gia Arab Saudi, nhấn mạnh mục tiêu của quốc gia là phát triển mối quan hệ đối tác cân bằng bao trùm toàn bộ khu vực Trung Đông. Những yêu cầu này phù hợp với nỗ lực của Hy Lạp nhằm tăng cường sự hiện diện của mình trong lĩnh vực quốc phòng và tận dụng mối quan hệ ngày càng phát triển với một số đối tác khác trong khu vực.

Thủ tướng Hy Lạp đã đề cập đến thỏa thuận quốc phòng vừa được ký kết giữa nước này và Israel, cho rằng bước đi này có thể là nền tảng cho các dự án quân sự và an ninh tiếp theo trong giai đoạn sắp tới. Thông qua việc tăng cường quan hệ quốc phòng, Hy Lạp tìm cách mở rộng mạng lưới đối tác khu vực Trung Đông bên cạnh hợp tác quân sự và an ninh hiện có với Israel.

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Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh, Hy Lạp không nhắm đến việc xây dựng quan hệ quốc phòng với một đối tác khu vực đơn lẻ, mà tìm cách thiết lập quan hệ đối tác cân bằng với toàn bộ khu vực Trung Đông. Chính sách này thể hiện mong muốn của Hy Lạp mở rộng quan hệ quân sự vượt ra ngoài hợp tác truyền thống với các đồng minh châu Âu, mở ra không gian cho các dự án mới với các quốc gia Arab Saudi, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất vũ khí và quốc phòng.