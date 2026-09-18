Ấn Độ khẳng định bảo vệ lợi ích kinh tế trước sức ép từ luật trừng phạt Nga của Mỹ



Trong tuyên bố ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, New Delhi đã ghi nhận việc Quốc hội Mỹ thông qua “Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026”, mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và đang tiếp tục theo dõi những diễn biến liên quan. Bộ này nhấn mạnh, Ấn Độ vẫn kiên định với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân, đồng thời sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, căn cứ vào diễn biến của thị trường quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, vấn đề thương mại dầu mỏ giữa Ấn Độ và Nga đã được trao đổi ở cấp cao với các quan chức Mỹ trong những tháng gần đây. Ấn Độ cho biết, đã nêu rõ với phía Mỹ những tác động tiềm tàng của dự luật, không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đối với thị trường năng lượng quốc tế.

Người dân Ấn Độ xếp hàng mua xăng dầu

Ấn Độ đồng thời khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thương mại và giới doanh nghiệp trong nước, để xử lý những hệ quả có thể phát sinh, đồng thời bảo vệ các lợi ích thương mại và kinh tế của mình.

Dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng trước và được Hạ viện thông qua ngày 16/9 với 262 phiếu thuận, 159 phiếu chống. Văn bản hiện được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.

Dự luật trừng phạt Nga nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó nhắm tới các quan chức, ngân hàng, lĩnh vực năng lượng của Nga và những tổ chức, tàu chở dầu bị cho là hỗ trợ né tránh các lệnh trừng phạt.

Đáng chú ý, dự luật trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia mua dầu khí Nga thuộc diện điều chỉnh của luật.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, nước này hiện là một trong những khách hàng lớn nhất, thậm chí là khách hàng hàng đầu của dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển. Vì vậy, các quy định mới của Mỹ có thể gây sức ép đáng kể đối với hoạt động nhập khẩu năng lượng, cũng như xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ sang thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, các báo Ấn Độ cũng lưu ý rằng, mức độ ảnh hưởng cụ thể hiện chưa thể xác định, bởi Washington vẫn chưa công bố mức thuế thực tế, nhóm mặt hàng bị áp dụng và thời điểm triển khai.

Trong thời gian qua, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, tăng mua dầu từ Mỹ, Brazil, Canada, Venezuela và một số nước châu Phi. Dù vậy, giới doanh nghiệp dầu khí cảnh báo, việc thay thế nhanh nguồn dầu Nga có thể làm gia tăng chi phí nhập khẩu và tạo thêm sức ép lên thị trường.