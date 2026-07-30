Giá dầu leo thang làm gia tăng rủi ro “thâm hụt kép” đối với nền kinh tế Ấn Độ



Theo Báo cáo Kinh tế hàng tháng của Bộ Tài chính Ấn Độ, giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Trong phiên giao dịch ngày 29/7, giá dầu Brent có thời điểm tăng gần 7%, lên 89,93 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng lên 84,60 USD/thùng.

Là nền kinh tế phụ thuộc lớn vào dầu thô nhập khẩu, Ấn Độ đặc biệt nhạy cảm với biến động giá năng lượng. Giá dầu duy trì ở mức cao sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu, nới rộng thâm hụt thương mại và tạo áp lực lên cán cân tài khoản vãng lai cũng như tỷ giá đồng Rupee. Đồng thời, ngân sách nhà nước có thể chịu thêm gánh nặng nếu Chính phủ phải tăng trợ cấp, hoặc giảm thuế nhiên liệu để kiềm chế tác động đối với người dân và doanh nghiệp.

Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc lớn vào dầu thô nhập khẩu - Ảnh minh họa: The Indian Express

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết, khu vực kinh tế đối ngoại của nước này hiện vẫn duy trì khả năng chống chịu, nhờ xuất khẩu tăng trưởng ổn định, thặng dư thương mại dịch vụ, dòng kiều hối vững chắc và dự trữ ngoại hối ở mức cao. Song các lợi thế này có thể bị thu hẹp nếu giá dầu tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian dài.

Báo cáo cũng ghi nhận lạm phát bán lẻ của Ấn Độ tăng từ 3,93% trong tháng 5 lên 4,38% trong tháng 6. Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ giá lương thực tăng, do thời tiết bất lợi và sự tác động của giá năng lượng quốc tế vào giá bán lẻ trong nước.

Mặc dù đánh giá nền kinh tế vẫn được nâng đỡ bởi nhu cầu nội địa, đầu tư hạ tầng và các cải cách cơ cấu, Bộ Tài chính Ấn Độ nhấn mạnh, xung đột kéo dài tại Trung Đông, biến động giá năng lượng cùng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ tiếp tục là những yếu tố rủi ro lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô của Ấn Độ trong thời gian tới.