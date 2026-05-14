Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tán thành quan điểm cho rằng eo biển Hormuz cần được duy trì thông suốt nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu, theo thông cáo từ Nhà Trắng sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh ngày 14/5.

“Cả hai bên đều nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa để hỗ trợ hoạt động lưu thông năng lượng tự do”, thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.

Tổng thống Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 14/5/2026. Ảnh: AP

Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất fentanyl vào Mỹ, đồng thời thảo luận khả năng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ.

Bản tóm tắt cuộc gặp của Nhà Trắng không đề cập tới vấn đề Đài Loan, mà chỉ mô tả cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bầu không khí “tốt đẹp”.