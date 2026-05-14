Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt

Thứ Năm, 19:13, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tán thành quan điểm cho rằng eo biển Hormuz cần được duy trì thông suốt nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu, theo thông cáo từ Nhà Trắng sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh ngày 14/5.

“Cả hai bên đều nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa để hỗ trợ hoạt động lưu thông năng lượng tự do”, thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.

nha trang my - trung nhat tri giu eo bien hormuz luon thong suot hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 14/5/2026. Ảnh: AP

Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất fentanyl vào Mỹ, đồng thời thảo luận khả năng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ.

Bản tóm tắt cuộc gặp của Nhà Trắng không đề cập tới vấn đề Đài Loan, mà chỉ mô tả cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bầu không khí “tốt đẹp”.

eo bien Hormuz, bo bien Iran, vung Vinh Ba Tu -Caspian Post.jpg

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, vùng Vịnh chuyển sang quản lý khủng hoảng Hormuz

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang trong 24 giờ qua với các phát biểu cứng rắn từ cả 2 bên, trong khi các nước vùng Vịnh khẩn trương thúc đẩy ngoại giao ngăn khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Tâm điểm hiện nay không còn là hồ sơ hạt nhân mà là an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng tại eo biển Hormuz.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Phép thử Hormuz và các kịch bản cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh ngày 14 - 15/5 được nhìn nhận không đơn thuần là một hội nghị thượng đỉnh song phương, mà là phép thử cho khả năng quản trị cạnh tranh giữa hai siêu cường trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, cạnh tranh công nghệ và tái cấu trúc quyền lực toàn cầu.

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh ngày 14 - 15/5 được nhìn nhận không đơn thuần là một hội nghị thượng đỉnh song phương, mà là phép thử cho khả năng quản trị cạnh tranh giữa hai siêu cường trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, cạnh tranh công nghệ và tái cấu trúc quyền lực toàn cầu.

Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh "trung lập" tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh "trung lập" tại eo biển Hormuz.

Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz

VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

Eo biển Hormuz tạm "lặng sóng", Mỹ vẫn chờ tín hiệu hòa bình từ Iran

VOV.VN - Tình hình quanh eo biển Hormuz tạm thời lắng dịu trong ngày 9/5, sau nhiều tuần liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ lẻ tẻ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho đối thoại hòa bình.

VOV.VN - Tình hình quanh eo biển Hormuz tạm thời lắng dịu trong ngày 9/5, sau nhiều tuần liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ lẻ tẻ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho đối thoại hòa bình.

Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

