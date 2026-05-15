Nóng thế giới ngày 15/5: Thông điệp đáng chú ý từ thượng đỉnh Mỹ - Trung

Trung-Mỹ nhất trí xây dựng “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”: Phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 14/5. Ảnh: Getty

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới, xây dựng “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ”, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Ông tin rằng điều này “sẽ được người dân hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh”.

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ: Phát biểu tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung Quốc – Mỹ. Nếu vấn đề này được xử lý đúng cách, quan hệ song phương sẽ ổn định toàn diện.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, trong trường hợp ngược lại, nếu không được giải quyết ổn thỏa, hai nước có thể sẽ xảy ra xung đột và thậm chí mâu thuẫn, gây nguy hiểm lớn cho toàn bộ mối quan hệ. Ông Tập Cận Bình cũng lưu ý rằng “Đài Loan độc lập” và hòa bình xuyên eo biển là hai điều không thể dung hòa như lửa và nước.

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ: Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh. Trong phần phát biểu mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào đón Tổng thống Donald Trump sang thăm Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump sau 9 năm và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Phái đoàn Mỹ và phái đoàn Trung Quốc tham gia hội đàm. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình: Quan hệ kinh tế, thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi: Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ về bản chất là cùng có lợi và cùng thắng.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết các nhóm đàm phán kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được những kết quả “tích cực và tương đối cân bằng” sau cuộc gặp trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung. “Hôm 13/5, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã đạt được kết quả nhìn chung tích cực và cân bằng. Đây là tin tốt đối với người dân hai nước cũng như toàn thế giới”, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo.

Ông Trump: Các CEO hàng đầu của Mỹ có mặt ở Trung Quốc để "bày tỏ sự tôn trọng": Phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 14/5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tháp tùng ông tới Trung Quốc để “bày tỏ sự tôn trọng” và xây dựng hoạt động kinh doanh tại quốc gia này. Những doanh nhân tháp tùng ông Trump trong chuyến đi tới Bắc Kinh lần này bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.

Tổng thống Trump: Quan hệ Mỹ - Trung sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết”: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết” khi ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Ông Trump đến Bắc Kinh ngày 13/5, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ năm 2017. Chuyến đi ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3, song bị trì hoãn do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào các thỏa thuận liên quan đến nông sản và máy bay, đồng thời duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thông điệp từ thượng đỉnh Mỹ - Trung: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu khai mạc trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong bài phát biểu khai mạc cuộc gặp thượng đỉnh song phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thông điệp về hợp tác và quan hệ đối tác giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho toàn thế giới. “Khi hợp tác, cả hai cùng có lợi. Khi đối đầu, cả hai cùng chịu tổn thất. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng nhau phát triển, cùng nhau thịnh vượng và xây dựng con đường đúng đắn để các cường quốc trong kỷ nguyên mới chung sống hòa bình", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai nước, đồng thời cho biết ông “rất tôn trọng” ông Tập Cận Bình cũng như Trung Quốc, gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington mong muốn thảo luận về thương mại song phương và nhấn mạnh việc tham dự cuộc gặp là một “vinh dự”.

Mỹ nói đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran: Phó Tổng thống JD Vance hôm 13/5 cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ vẫn đang “đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, bất chấp một loạt phản hồi không thuận từ Tehran trong những tuần gần đây.

Cờ Iran, Pakistan, Mỹ tại địa điểm đàm phán ở Islamabad, Pakistan ngày 11/4. Ảnh: Tasnim

Phó Tổng thống Mỹ Vance nói với các phóng viên về vấn đề Iran: “Sáng nay tôi đã dành khá nhiều thời gian nói chuyện điện thoại với các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff và với một số người bạn của chúng ta trong thế giới Arab… Hãy nhìn xem, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cơ bản là liệu chúng ta có đạt được đủ tiến triển để đáp ứng lằn ranh đỏ của Tổng thống hay không”.

Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran: Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Mỹ ngày 13/5 tiếp tục ngăn chặn nỗ lực mới nhất của đảng Dân chủ nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép, dù phe ủng hộ nghị quyết đã tiến gần hơn tới việc thông qua.

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu chống và 49 phiếu thuận đối với nghị quyết về quyền lực chiến tranh do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley đề xuất. Đây là lần thứ bảy trong năm nay phe Cộng hòa ngăn chặn các nỗ lực tương tự liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

Bộ trưởng Wright nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tại một phiên điều trần về Iran: “Tiến rất gần. Họ chỉ còn vài tuần nữa, một vài tuần nữa thôi là có thể làm giàu uranium lên mức độ chế tạo vũ khí… Vẫn còn một quá trình chế tạo vũ khí diễn ra sau đó, nhưng họ đang rất gần với việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga: Một kiến nghị tại Hạ viện Mỹ nhằm buộc tổ chức bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đã đạt đủ số chữ ký cần thiết, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với lãnh đạo đảng Cộng hòa trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát.

Ngày 14/5, một kiến nghị “bãi nhiệm” tại Hạ viện Mỹ đã đạt đủ 218 chữ ký cần thiết để buộc cơ quan này phải tổ chức bỏ phiếu toàn thể về dự luật hỗ trợ Ukraine, bất chấp khả năng bị lãnh đạo đảng Cộng hòa phản đối. Kiến nghị được cho có thể mở đường cho một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ngay trong đầu tháng 6 liên quan tới “Đạo luật Hỗ trợ Ukraine”, do nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, giới thiệu hồi tháng 4/2025.

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 13/5 đã phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này, sau khi văn phòng của nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố về chuyến đi.

“Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất phủ nhận tất cả các thông tin đang lan truyền liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới UAE, hoặc bất kỳ đoàn tùy tùng quân sự Israel nào trên lãnh thổ UAE”, Bộ Ngoại giao UAE đăng tải trên mạng xã hội X.